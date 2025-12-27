果醬、果乾能攜帶入境？防檢署解答 做錯當場丟掉

民眾出國旅遊通常會買當地的零食、伴手禮回台灣，不過有些旅客仍搞不清楚哪些東西不能帶。一名網友前陣子就在臉書社團發文詢問，「日本超商果醬類的產品可以帶回台灣嗎？」許多網友都說可以，不過建議放在託運行李內，若隨身攜帶單件超過100毫升就會被丟棄。至於果乾能不能帶？農業部動植物防疫檢疫署表示，鮮果實禁止攜帶入境，水果乾無須申請檢疫就可以直接帶回。

一名網友日前在臉書社團「日本超商超市便利商店百貨免稅購物分享區」發文詢問，「果醬類的可以帶回台灣嗎？」引來許多網友回應，不少人都曾從國外攜帶果醬回台，大家留言分享過去的經驗，「之前朋友去超市買帶回13瓶果醬」、「可以帶，記得包好、把行李箱塞滿」、「放行李箱託運，我買過很多次。」

要注意的是，果醬在隨身行李中被視為液體或膏狀物，單件容器不能超過100毫升，若違反規定只能當場丟棄；如果要攜帶大瓶裝果醬，放入託運行李最省事，也可避免安檢時被沒收的風險。

此外也有民眾好奇，果乾類的產品能不能攜帶入境？防檢署曾說明，水果乾包括葡萄乾、龍眼乾、椰棗乾及乾無花果等、乾香菇、不含種子的乾燥中藥材、乾燥蔬菜、乾燥花、乾燥植物香辛料，因罹染及傳播植物疫病害蟲等有害生物的風險極低，輸入時無須申請檢疫。

