果陀劇場《解憂雜貨店》再次加演 耶誕前夕推「解憂聖誕抽獎活動」

記者劉昕翊／綜合報導

耶誕節前夕，果陀劇場（23）日公布一則暖心消息，舞臺劇《解憂雜貨店》正式宣告將於2026年再次加演，將於4月24至26日在新北市藝文中心，以及6月20、21日在臺中國家歌劇院中劇院演出；即日起至明年1月5日推出早鳥85折限時優惠。

舞臺劇《解憂雜貨店》改編自日本作家東野圭吾感動無數讀者的同名作品，自2020年首演以來，已在臺灣連續巡演7年時間，今年10場演出全數售罄，口碑與票房齊揚，明年將再度與觀眾在劇場相遇；其中，主演張復建在劇中飾演「楊爺爺」，經營一間在夜裡回信、為陌生人解惑的雜貨店，透過一封封書信傳遞善意、理解與希望，也回應當代社會最需要的溫暖力量，他表示，回憶當初接演時，從未想過能一路演到今天，「作為演員，我最想對觀眾說的就是『謝謝』，沒有觀眾，就沒有舞臺」。

張復建回憶，有一次陪孫子挑選聖誕禮物，看著小孫子穿上蝙蝠俠斗篷、意氣風發地走在前頭，那一刻，孩子純粹的快樂深深觸動他內心最柔軟的角落，還有一次全家人在餐廳吃飯，孫子哭鬧，他脫口而出嚴厲的話語竟讓孩子哭得更兇，他起身離開，想到孫子追上前來緊緊抱住他，那一瞬間他突然感到心疼，也開始反思自己的態度，「我不希望給他留下害怕的記憶。」這也是他人生中最重要的轉變之一。

另外，談到人生轉變，張復建心懷感恩，演出《解憂雜貨店》對他來說，是一份人生的禮物，回望7年的舞臺旅程，他深深感受到《解憂雜貨店》早已不只是一齣戲，觀眾的支持給他們持續走下去的勇氣，到現在，他從沒想過退休，能連續演出7年、超過70場，心裡只有滿滿的感恩，而更讓他感到安慰的是，這齣戲成了他一家三代共享的回憶。

此外，果陀劇場即日起至26日加碼推出「解憂聖誕抽獎活動」，民眾只要在果陀劇場粉絲專頁的影片下方標記1位好友，並寫下2026年的新年新展望，就有機會獲得《解憂雜貨店》雙人票券或楊爺爺手寫祝福明信片。

