果陀《三個傻瓜》2025最終場 經典電影IP授權改編精采可期

記者劉昕翊／綜合報導

改編自印度寶萊塢電影神作的華文音樂劇《三個傻瓜》世界首演自臺灣起跑，2025最終場將分別於12月13、14日在桃園展演中心，以及12月19至21日在臺北國家戲劇院盛大登場，不僅融入老子「上善若水」的哲學智慧，更搭配22首推動劇情的原創歌曲，層層牽動觀眾情緒，票券所剩不多，歡迎民眾把握機會。

果陀劇場取得海外IP授權後，將印度經典電影改編為《三個傻瓜》音樂劇，由編劇與作詞許弘蔚、音樂總監丁乙恆攜手打造全新音樂語彙，加上楊奇煜、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、竺定誼、王為、張郁婕，以及特別主演聶雲等堅強卡司領銜，率音樂劇菁英們帶來一場集歌舞、故事與感動於一身的華文原創音樂劇盛宴；而當演員們被問到「是否有一件自己始終堅持的事」時，言談之間無一不透露出其一路走來的心路歷程，也呼應劇中的核心「每個人都值得找到那條真正屬於自己的路」。

楊奇煜表示，曾因堅持成為藝人，被父親逐出家門，這些年在演藝圈打拼，父親始終放心不下總對他說，「你回家！絕對餓不死，不管你以後發展怎樣，爸爸會在家裡等你」。蔡昌憲分享，回憶大學畢業那年，同時考上研究所與理財專員資格，儘管最終放棄收入穩定的理專工作、投身表演事業，但家人始終以開放的態度支持他的每個決定，並鼓勵他「不試怎麼會知道」。從八點檔轉戰劇場的張郁婕說，只要一段時間沒接戲，爸媽就會催她回去教琴，至少那是一份穩定的工作，但因熱愛演戲，即便熬夜、承受壓力，她仍堅定地走在這條自己認定的舒適圈道路上，矢志不移。

此外，果陀劇場指出，今年推出改編自寶萊塢經典神作的華文音樂劇《三個傻瓜》，為臺灣劇場注入耳目一新的創意能量。，原作電影在全球30多國熱映，票房突破1億3000萬美元，以笑中帶淚、充滿反思的人生寓言在16年前席捲全球，累積逾1億人觀賞，熱潮至今不減，這部作品延續原作顛覆人生與教育觀的精神，由臺灣音樂劇翹楚梁志民導演操刀，其巧妙淡化原著的印度背景，以更貼近在地的敘事方式，讓觀眾能迅速投入劇情；目前最後席位所剩不多，歡迎觀眾踴躍購票觀賞。

