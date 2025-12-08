果香滿溢！2025古坑柳丁節 12/13~14日二二八公園登場

2025古坑柳丁節，13、14日於古坑二二八公園登場。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣古坑鄉柳丁種植面積占全國3成，今年產量受連續颱風豪雨影響銳減逾3成，柳丁品質佳、甜度14度以上，價格比去年漲3元。鄉公所為行銷優質柳丁，12月13、14日兩天於古坑二二八公園草皮舉辦柳丁節，現場規劃攤商市集、闖關遊戲、柳丁榨汁體驗等活動。8日農糧署中區分署長陳尚仁、鄉長林慧如、副縣長謝淑亞及多位議員共同邀請全國民眾前來品嘗當季好柳丁。

2025古坑柳丁節主題為「橙色的季節」，除了柳丁，甜橙、無籽柳丁、砂糖橘、美女柑、帝王柑、西施柚等果品也陸續進入採收期。柳丁種植面積約920公頃，主要集中於北五村、麻園等區。

陳姓果農表示，所種植約2公頃、近30年老欉柳丁，今年7、8月受豪雨及颱風影響，產量銳減逾3成。所幸管理得宜，品質優且甜度佳，每台斤價格較去年多3元，至少能填補僱工剪果每日1400元與肥料、農損等成本。

市集包括選果機展示、闖關遊戲、獼猴防治宣導、柳丁貼貼Go、榨汁體驗。（記者陳正芬攝）

鄉長林慧如說，在AI科技時代，農產品不是從電腦生產，而是仰賴農民一整年的辛勤付出。現在正是品嘗當季柳丁最佳時節，希望民眾以實際行動支持果農，也透過教育讓學生親近農業、理解其智慧與美學，欣賞金黃柳橙的美麗與成果。

柳丁節宣傳會以大地柳丁園為舞台，展現古坑冬季景致與豐饒農產，並透過「橙色的季節」品牌行銷，吸引民眾走入產地、認識農村、感受產季風土魅力，同時推廣麻園社區採果體驗。

13、14日活動將於古坑二二八公園草皮登場，強調農產多元價值與創新應用，特別打造貨櫃屋展示區「古坑飲特調吧」及「柑橘食農館」兩大亮點。遊客可從生鮮果品一路看到加工、飲品到品牌故事，完整體驗古坑農產魅力。市集包括選果機展示、闖關遊戲、獼猴防治宣導、柳丁貼貼Go、榨汁體驗等，讓大小朋友以輕鬆方式認識柳丁與柑橘的產地價值，歡迎民眾攜家帶眷共度古坑的橙色季節。