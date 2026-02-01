枯水季來了！ 北水局把握這2天「人工增雨」

竹苗水庫蓄水率約六成，北水分署展開人工增雨作業。（圖：北水分署提供）

進入枯水季中期，竹苗地區降雨量不如預期，包括寶二水庫、永和山水庫和鯉魚潭水庫，蓄水率都在六成左右，雖然北水南運的翡翠水庫和石門水庫蓄水率十分理想，但北水局還是把握這2天天候條件理想，在石門水庫和寶二水庫進行人工增雨作業，希望增加水庫的蓄水量。

供應竹科用水的寶二水庫，蓄水率只有六成出頭。（圖：北水分署提供）

據水利署水情資料顯示，竹苗三大水庫的寶二水庫、永和山水庫和鯉魚潭水庫，有效蓄水率都在六成至六成三，明德水庫跌破六成。水利署北水分署表示，負責北水南運的翡翠水庫目前蓄水率近九成四，石門水庫近九成六，蓄水量都相當理想，還不至於出現缺水情形。

不過竹苗地區是半導體業重鎮，也是台灣經濟命脈，一旦缺水將影響產能。入冬以來竹苗地區降雨量不如預期，目前已進入枯水期中段，面對竹苗水庫蓄水率都在六成左右，北水分署未雨綢繆，趁著這兩天天候條件許可情況下，在水庫集水區進行人工增雨作業，希望多少增加水庫的蓄水量。

即將進入春耕季節，石門水庫負責農田水利署桃園、石門兩個管理處灌區供水，預估到六月收割季節需要1.5億噸水量，相當於四分之三個石門水庫蓄水量。至於寶山和寶二水庫不直接提供灌溉用水，但光是竹科和大新竹民生用水需求就相當大。水利署希望水庫蓄水要撐到梅雨季，今年的用水壓力就會完全解除。（彭清仁報導）