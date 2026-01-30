架上快空了！好市多保養品遭瘋搶 內行驚：比日本還便宜

一名網友近日到好市多補貨心頭好時，發現不少人跟她一樣是「有備而來」。（示意圖／翻攝自Unsplash）





逛賣場時最怕的不是買太多，而是看到架上快被掃空的那一刻，才發現自己來晚了。一名網友近日在臉書社團分享，到好市多補貨自己的心頭好時，發現不少人跟她一樣是「有備而來」，甚至在貨架前默默對看，彷彿彼此都懂那瓶保養品的魅力。

朋友推薦入坑

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最初會注意到這個品牌，是因為身邊朋友使用後大力推薦。系列產品共有3種顏色，大家私下還幫它們取了「紅綠燈」的暱稱，用起來既好記又有辨識度。

前陣子才聊到快用完準備補貨，上網搜尋卻發現不少通路已經缺貨，沒想到最近逛好市多時，竟然看到架上進了黃色維他命C美容液，讓她直呼驚喜。

不少人專程到門市來買

原PO提到，自己是在高雄大順店購入，當天架上存量已經不多，現場還遇到其他消費者同樣是專程前來購買，兩人甚至不約而同對看了一眼，默默露出會心一笑。她形容，那一刻就能感覺到這瓶美容液在熟客之間早已不是秘密，屬於一看到就知道「懂的人都懂」的熱門商品。

高壓包裝鎖住成分 質地水潤好吸收

談到使用感受，原PO分享，這款美容液採用高壓包裝設計，能將保養成分鎖在瓶中，相對有助於維持成分純度。按壓時相當順手，質地偏水狀，塗抹在臉上很快就能吸收。她表示，現在的季節使用起來剛剛好，不會有黏膩負擔，肌膚感受相當清爽。

原PO也分享自己的保養小習慣，會在塗抹美容液後搭配美容儀導入，讓吸收速度更快。她形容，持續使用後，臉部肌膚會慢慢透出自然光澤，看起來更有精神。不過，她也小小遺憾地提到，這次在門市並沒有看到A醇那一瓶，似乎僅在線上通路販售，原本計畫實行「早C晚A」的保養方式，只好先作罷。

網友敲碗門市上架 期待選擇更多

原PO最後也向好市多許願，希望未來門市能引進更多同系列產品，讓消費者不用再為了補貨四處奔波。貼文曝光後，也引起不少網友共鳴，留言分享自己的使用心得，讓這瓶VC美容液再度成為討論焦點，「日本賣很好，這瓶水狀的好吸收」、「我才剛從日本買耶，結果好市多有～不過價錢真的好市多便宜」、「我上周有買，好用！」。

