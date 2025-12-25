架空民主監督賴清德政府毀憲亂政 行憲日民團嚴正聲明

▲立法院藍白二黨宣布彈劾總統賴清德。

【記者 張達威／台北 報導】今（12月25日）天是中華民國行憲紀念日，為守護民主制衡，重建民生，捍衛人民主權，民間團體台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇、勞動黨、台灣地區政治受難人互助會等，針對賴清德政府毀憲亂政、架空民主監督、掏空社會一致發表嚴正聲明。

民團指出，12月19日，憲法法庭在組庭正當性高度爭議、程序正義嚴重不足下強行裁判，否定立法院所代表的多數民意，實質癱瘓民意賦予立法院對行政權的監督機制；這不是司法誤判，而是具明確政治目的的制度性行動，其本質是執政黨拒絕民意監督、挾持司法權破壞立法權在權力分立中應有的制衡地位。當行政不受監督、司法淪為護航工具、國會被刻意架空，民主制度即遭掏空，這已非憲政技術或法律見解之爭，而是執政權力突破民主防線、走向權力獨大甚至獨裁化的具體表現。若社會此刻選擇沉默，被否定的將不只是立法院，而是整個民主體制。

民進黨執政將兩岸關係定調為敵對威脅，並以此作為社會控制及權力擴張前提，使「非常狀態」成為日常。在這樣的政治權力框架下，任何要求監督、要求說明、要求重新排序民生優先順序的人民意志，一再被指涉成為敵對勢力張目。民進黨政府的敵對動員不是對外姿態，而早已成為對內統治與愚弄民意的工具，用來合理化權力集中，合理化執政對台灣社會經濟的掏空、憲政民主的毀壞。

民團表示，台灣民眾每天都在承擔民進黨台獨抗中路線的直接惡果：公共財政與政策重心不斷向備戰、動員以及對美國霸權依附傾斜；地方治理、社會照顧、勞動保障與居住正義被一再要求讓位。工資停滯、房租高漲、生活成本失控，不是偶然現象，而是代表著社會公平的經濟民主化被排除在政治選項之外的必然結果。當政治不再圍繞多數人的生活運作，受薪勞動者與占多數的基層百姓就只能被失控的執政路線無條件買單。

民團進一步指出，這不是藍綠之爭，也不是單純的政黨攻防，而是誰能作主的問題。若不明確拒絕民進黨政府的兩岸敵對路線，民生就只能繼續被犧牲；監督若被荒謬地視為「在野獨裁」，人民主權就只剩空殼。解除敵對，才能讓政治與社會有條件回歸正常狀態；重建經濟民主，才能讓公共資源真正服務多數人的生活；守住立法監督與制度制衡，才能阻止權力無限集中；讓人民重新成為決策的主體，民主才不會一次又一次，被假敵對話語行獨裁之實的失控執政路線視為玩物。韓國尹錫悅執政背叛人民利益的下場，就是例證！

民團強調，這是讓基層百姓能過正常日子的最低條件。讓政治回到人民生活，讓權力真正接受監督，台灣社會才可能真正走向安定、和解與共好。基此迫切呼籲：

一、嚴正反對行政權藉司法之名進行權力獨大化。當行政權拒絕立法監督，並動員司法權解除制度制衡，這已是執政獨裁正在形成的明確徵象，必須立即被制止。

二、遵循兩岸一中的法理定位，促進兩岸和解，拒絕藉敵對動員行威權統治之實。將兩岸關係全面定性為敵對威脅，並以此壓制監督與異議，是威權統治的典型手段，民主社會不能長期被置於非常狀態之下。

三、停止以國安與對抗為名掏空民生與經濟民主。公共資源應優先用於工資、居住、社會照顧與地方治理，而不是無止盡的備戰、動員與對外依附。

四、捍衛人民主權，讓權力重新接受實質問責。司法不能成為執政者實施威權統治的工具，制度不能被用來消除責任，執政必須接受立法監督與民主制衡，人民才能真正作主。（照片本報資料照）