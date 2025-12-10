架設貓池供詐團使用 卡商負責人欠稅1.5億遭管收

台北分署聲請管收王男(圖左)獲准。台北分署提供



王姓男子經營的電信公司，因架設的電信節費設備俗稱「貓池」或「卡池」，常被供作詐團用作犯罪機防，因為逃漏稅被國稅局查獲，令其補繳稅款及罰鍰共計1億5968萬元，王男不僅拒繳，還指示會計提領逾1.3億，金流不明。不僅如此，調查顯示王男疑似與其他詐欺集團合作，共同使用帳戶及資金，行政執行署台北分署日前向法院聲請管收王男，法院認定王男有能力履行義務卻故意不履行，並涉嫌隱匿財產以逃避債務，因此裁定准予管收。

據了解，王男經營的公司曾是國內規模數一數二的「卡商」，在2012年至2017年間年營收高達5億元。然而，該公司利用非法DMT節費設備，私自供應大量門號予境外客戶，未經主管機關許可進行電信中轉操作，將境外通話偽裝為國內通話。其所架設的電信節費設備俗稱「貓池」或「卡池」，常被詐騙集團用作犯罪機房，對國人財產安全構成重大威脅。

此外，為降低經營成本，王男以電話卡外銷出口為名申報適用零稅率，企圖申請退稅未果後，又向無實際交易的第三人公司購買287張虛假發票，用於虛報進項稅額。此行為遭國稅局查獲，並補徵鉅額稅款及罰鍰。

台北分署在接手本案後深入調查。經過嚴密追查與分析，發現王男在公司欠稅後仍指示會計人員多次提領大額款項，導致累計1億3720萬餘元資金流向不明。此外，調查顯示王姓前負責人疑似與其他詐欺集團合作，共同使用帳戶及資金。

由於王男拒繳巨額欠稅罰鍰，還隱匿財產，因此向法院聲請管收，法院認定王男有能力履行義務卻故意不履行，並涉嫌隱匿財產以逃避債務，因此裁定准予管收。

