架輕軌.升級卸載機 守護環保老寶貝

環保站裡有輕軌車，不要懷疑，這就在高雄的內區正意環保站，運作10多年，位處偏僻、長者又多，所以站內設置許多設施，還有設備已經升級到3.0版本，讓長者做起環保、事半功倍。

慈濟志工 王銘賢：「火車要開了 扶好喔。」

環保站小火車，無人輕軌概念，載人載物都方便。慈濟志工 王銘賢：「這站叫作鋁罐站，這裡就是鋁罐的家，分類好 我們再踩扁 可以容納更多。」

能前進能倒退，它是「茂興爺爺號」，紀念一生奉獻環保的老志工。慈濟志工 王銘賢：「這個代步車 是我爸爸，陪他做環保做到90歲，在世時 他去環保站騎的車，它靠太陽能供電時 ，它沒產生碳足跡，協助我們輸送 減輕體力。」

節省人力，投入環保更有效率。越南籍環保志工 阮盛尊：「(六日)會做啊 很喜歡做(環保)啊。」

慈濟志工 陳秀華：「做環保 不用煩惱不能蹲，不用煩惱不能彎腰，因應環保回收不落地，才研發這台(儲福槽)3.0的誕生。」

特製的儲存福氣槽，專收資源回收物， 過去太高，難以跨越，新一代3.0的福氣槽，降低圍欄高度，讓地面更乾淨。環保志工 曾秀珠：「4輪的那種車，(舊版)裝得少 也不好推，現在這種 也裝得比較多，感覺做起來也輕鬆，回收物品也比較好放。」

紙類整齊放進鐵箱，一一堆疊，堆高機一來，直接運上傾卸卡車， 回收價能提高4成。慈濟志工 蘇伯輝：「1米75公分，2根支撐著 比較不會亂移動，現在這支螺絲要勾著，怕行動時會溜下去，綁穩較好固定。」

蓮花朵朵開，正意環保站約1700坪福田，實業家陳添鳳歡喜樂捐。慈濟志工 陳添鳳：「當初買這塊土地 ，我就規畫很多很多，很奇怪 要蓋就是有波折，要蓋就是有波折，跟我太太非常歡喜捐給慈濟，什麼都很順，真的有在菩薩大招生 ，捐給我們慈濟，看你們做得這麼好 我也非常高興。」

慈濟志工 劉玉壺：「約30年了 終於把這個心願圓滿，所以我們也很歡喜。」

正意環保站眾人募愛，讓工具升級、清淨大地。

