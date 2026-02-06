架高地板、牆面變身！8 坪複層小宅巧用高低差，變出兩房一廳＋大型公仔博物館

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 蟲點子創意設計

在有限的空間爭取到最完善的生活機能，並且保有舒適的空間感，成為了現在小宅裝潢最艱難的挑戰！這間單層僅8坪的雙層微型住宅，必須同時容納一家三口的生活起居、海量的雜物，以及數量驚人的公仔收藏。設計的靈感與核心圍繞著如何將「收納極大化」與「生活動線最佳化」展開，設計師植入一個極具視覺張力的黑色核心量體整合上下樓層的樓梯介面，成功在有限的框架中，擘劃出客餐廳、廚房、主臥、小孩房及更衣室等完整機能，將 8 坪複層小宅坪效發揮到極致。



小宅在進門後的視野，決定了空間感是否舒適。設計師以一道溫潤的奶茶色框景輕巧界定玄關，確立了簡潔的視覺基調；由於空間限制，入口的玄關、廚房與客廳被優雅地整合為一體。公領域的設計重點在於利用「高低差」創造複合使用與海量收納，客廳地板被整體抬高，下方滿藏了大型收納空間，完美解決了屋主雜物過多的痛點；抬高後的沙發背牆，則蛻變成最醒目的公仔展示牆面，讓屋主珍藏的 MOLLY 公仔等收藏，成為空間中最絢麗的色彩與焦點。用餐區域被整合在內凹的牆面中，搭配移動式座椅，甚至貼心考量到輪椅使用的可能性，盡可能做到全齡設計。作為核心的黑色量體為積木感的塊狀電視牆，以其為核心透過高低錯層配置，巧妙區分了客廳、餐廳與廚房；雙層空間巧妙利用了原有挑高4米2的錯層優勢，實現了兩房與更衣室的配置。上層規劃為主臥室與更衣室，設計師避免使用傳統的實牆隔間來區分主臥與更衣室，改以交疊的櫃體創造大小不一的開口，不僅引入了珍貴的單面採光，增加空間的穿透感，更提供了家人之間更多互動與光影流動的機會，大幅降低空間壓迫感。



下層則配置為小孩房與儲藏室，在階梯、牆面與天花板交接處，都嵌入燈帶照明，消弭稜角的銳利感外，更增添氣氛也兼顧上下樓的安全。小孩房利用客廳電視牆後方的空間進行收納，並設計了大尺寸桌面以滿足電腦設備需求；樓梯過道上方設計了一個懸浮玻璃盒，讓公仔能夠以 360 度零死角的姿態融入家中，讓收藏不再只是單純的展示品，而是真正參與到一家三口的生活之中，達到機能與美學的極致平衡。

設計師將電視主牆塊狀化串連上、下層生活軌跡，採用穿插、堆疊與交錯的手法，讓上下樓的動線沿其兩側形成流暢的迴遊動線；透過塊狀電視主體與樓梯間的縫隙及玻璃介面，讓立面表情更具層次感，並創造空間的趣味性。此外，即便在有限的坪數中，創造多元使用機能依然十分重要。左側窗邊的臥榻與沙發整合，在需要時可彈性變身為第三個臨時客房，而面對小孩房與浴室的入口，特別設計了一個玻璃盒子，用來展示屋主的大型公仔，成為引人注目的端景。整體空間利用黑、灰、白與木質的單純背景，讓所有的豐富色彩都留給公仔收藏，達成背景與焦點的完美平衡。

