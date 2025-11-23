柏克萊學生赴台返美成哈台族 讚便利商店亞洲第一
（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）近2年，隨著AI崛起，越來越多舊金山灣區民眾對赴台旅遊感興趣，且返美後依舊懷念那裡的日常風景。加州大學柏克萊分校學生克汗今天向中央社表示，他今年夏季將人生第一次東亞行獻給台灣，即便之後有機會再到其他亞洲國家，台灣仍是令他感到最有趣的國度，尤其難忘便利商店的多樣性。
克汗（Salik Khan）今天與加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）教授和同學一同捧場台灣觀光署舉辦的快閃活動，他接受中央社訪問時表示，暑假有機會到其他國家交流，在眾多朋友推薦下選擇台灣，一開始基於對科技發展的好奇，沒想到一去便愛上。
他說，台灣的名額一下子就滿了，搭飛機的行程時都很興奮，因為過去從未到過東亞國家，「我們都覺得獲得一個非常獨特的機會，因為台灣在AI領域具關鍵地位。」
那趟行程，克汗造訪了台積電、華碩等科技公司，「我們有機會當面提出一些困難的問題、一些輕鬆的問題，聆聽對方的想法，對我們來說，這是個改變人生的體驗。」
克汗說，同學們對台灣感到好奇，很大一個原因是因為科技，能與開發技術的人、開發半導體的人交流，認識他們的歷史、他們未來的策略，令大家印象非常深刻。
「雖然很多人想到台灣時會想到科技，但我認為我們看到的台灣遠不止於科技。」克汗說，團隊認識到台灣的永續發展、LGBTQ社群，還有讓他念念不忘的便利商店文化，「我在台灣每次去到7-11，總是可以買到不同的東西，而且我都很喜歡。」
之後，克汗也造訪了日本等其他東亞國家，但他不假思索地說，「我發現我更喜歡台灣的便利商店...我真的很喜歡喝調味奶，台灣有很多種口味，我在台灣第一次喝到西瓜牛奶，我還拍照傳給我爸爸看，因為他很喜歡西瓜，我認為非常的有趣和特別。」
已成為「哈台族」的克汗表示，至今都很懷念那裡的便利商店，「我一直告訴所有的朋友和家人，就算你只在台灣轉機，只有24小時，你都應該出去外面逛一逛。」
被問到文化衝擊，克汗說，台灣人非常熱情好客，比美國人說話要客氣一些。
克汗在柏克萊哈斯商學院（Haas School of Business）課程的助教劉彥君是台灣留學生，她笑說，自己是柏克萊「最台的人」，非常以台灣為榮，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，台灣社會運作仍能夠大致維持正常，是極為難得的事情。
哈斯商學院教授Janine Lee因為祖父曾與已故前總統李登輝共事，對台灣頗有研究。她說，現在許多國際學生對台灣的興趣變高，也希望學習和接觸更多台灣的歷史文化。
觀光署今天在南灣大型商場舉辦的快閃推廣活動全天有數千人參加，現場以台灣旅遊元素打造的台北101、環島自行車場景3D視覺藝術拍照牆，吸引許多民眾排隊拍照。
駐舊金山辦事處長伍志翔、觀光署舊金山辦事處主任李思賢到場推廣台灣。李思賢表示，台灣融合自然景觀、文化體驗、美食吸引力與城市探索等元素，深具國際吸引力，灣區民眾對亞洲旅遊需求穩定，未來將持續以更多元、更創新的方式吸引客群。（編輯：陳承功）1141123
