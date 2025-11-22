柏崎刈羽核電廠停機14年 日新潟縣知事允重啟
日本新潟縣知事花角英世，21日在記者會上宣布，他將批准重啟當地世界最大核電廠「柏崎刈羽核電廠」的2座反應爐，並將請求當地議會在12月2日決定，是否認可這項決策，也當作是對他自己的信任投票，以示負責。
日本新潟縣知事花角英世表示，「個人而言，我希望在縣議會針對我的決定尋求信任投票，同時也是針對我做出這項決定後，能否繼續履行知事職務的投票。」
柏崎刈羽核電廠橫跨新潟柏崎市和刈羽村，有7座發電機組，1985年9月商轉後，成為全球最大核電廠。
311強震後，柏崎刈羽核電廠因應中央政府政策全面停止運轉。新潟縣議會過半席次由執政黨自民黨掌握，預料將支持花角的重啟決定。
花角英世強調，重啟核電廠對地方社區而言，是極為嚴肅且沉重的議題，這項重啟計畫歷經7年評估，希望議會能慎重處理，並指出居民擔憂、安全措施與緊急應變仍是關鍵課題。
花角英世表示，「由縣政府跟東京電力公司所提出的安全措施跟災害預防方案，還沒有獲得地方居民普遍的認可，但我們也瞭解到，一旦這些措施方案更加完備，就會有更多居民支持重啟核電廠。」
花角也指出，柏崎刈羽核電廠的6號和7號機組，已通過日本核能主管機關「原子能管制委員會」的檢查，也加裝了15公尺高的海嘯防護牆等安全措施，這是重啟運轉的先決條件。
福島第一核電廠2011年因強震引發的海嘯造成爐心熔毀後，日本全面停用核能。之後陸續已有14座核反應爐，在實施嚴格安全標準後恢復運轉。
日本是全球第5大二氧化碳排放國，排在中國、美國、印度和俄國之後，政府希望降低對進口化石燃料的依賴。日本首相高市早苗支持重啟更多核電廠，以強化能源安全並降低進口能源成本，但仍受到反核人士反對。
如果柏崎刈羽核電廠順利在明年（2026）3月運轉，將是2011年東日本大震災以來，東京電力公司旗下首座恢復運轉的核電廠。
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 23 小時前