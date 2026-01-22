柏崎刈羽核電廠重啟後警報狂響 急停止運作

▲日本東京電力公司於21日晚間重啟位於新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠6號機，沒想到重啟不到6小時，就因警報響起，導致作業中斷。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本東京電力公司於21日晚間重啟位於新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠6號機，沒想到重啟不到6小時，22日凌晨0時30分左右，該廠在拔出控制棒的過程中傳出警報鳴響，導致作業中斷。由於釐清原因需花費一段時間，東京電力決定暫停反應爐運作並展開調查。

根據日本放送協會（NHK）報導，東京電力表示，該公司在21日晚間7點左右，從柏崎刈羽核電廠6號機的反應爐抽出抑制核分裂反應的控制棒以重啟運作。但在約5個半小時後，在22日凌晨0時30分左右，有關控制棒操作與監視的警報響起，隨即中斷了抽出控制棒的作業。

在反應爐總計205支的控制棒中，當時已抽出了52支。東京電力研判可能是電力系統故障，雖然已進行了相關控制面板的電力零件更換作業，但情況並未改善。

由於預估特定故障原因需要較長時間，東京電力判斷應先行停止反應爐，並已將此決定通報給日本原子能規制委員會及新潟縣政府。

東京電力表示，雖然6號機目前正處於核燃料持續進行核分裂反應的「臨界」狀態，但反應爐狀態穩定並無異常，確認沒有安全疑慮，對外部環境也無影響。目前該公司正針對故障原因進行詳細調查。

位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠自311大地震後關閉至今，負責營運的東京電力公司21日重新啟動6號機組反應爐。

