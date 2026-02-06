柏崎刈羽核電廠2月9日將重啟 東電：已排除警報異常原因

日本新潟縣柏崎刈羽核電廠6號機將於9日重新啟動。（圖／達志／路透社）

日本東京電力公司今（6）日宣布，新潟縣柏崎刈羽核電廠6號反應爐，將於2月9日重新啟動，而原訂於2月26日開始的商業運轉，也會改於3月18日啟動。據悉，該核電廠先前重啟後，因警報系統出現異常而被迫停機，經查明後為系統設定錯誤導致，目前東電已完成系統修正。

綜合日媒報導，東京電力公司表示，柏崎刈羽核電廠6號機於今年1月21日重啟運轉，但在操作控制棒抑制核反應時，一直出現異常警報聲，因此公司於23日凌晨緊急關閉該核電廠，進一步調查故障原因。

經東電與設備製造商調查，查明是負責控制棒馬達的「逆變器」（inverter）出現問題，因其異常偵測功能的警報設定不當，將啟動時的微小電流變化誤判為異常，才會導致警報響起。目前東電已完成205根控制棒的警報設定調整與修正，確保設備不會再次誤響。

東電指出，2月9日將會重新啟動6號反應爐，之後會對使用反應器蒸汽運行的設備進行檢查，預計於16日開始輸電測試，而原本規劃2月26日啟用的商業運轉，將會延後至3月18日啟動，公司已於6日下午向日本原子能管制委員會（NRA）提交新的申請文件。

東電柏崎刈羽核電廠所長稻垣武之也在記者會上表示，公司會繼續與相關單位確認細節，並謹慎地推進核電廠作業，「我能理解當地居民的擔心，目前最重要的是提供完整說明，並持續做好準備，以便未來若出現狀況，公司能立即妥善應對」。

