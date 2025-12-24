「柏崎刈羽」1月重啟 福井普賢反應爐卻氚水外洩

日本新潟縣柏崎刈羽核能發電廠。（圖／達志影像美聯社）

日本在311福島核災後，全境一度實現零核電狀態。不過在高物價影響以及能源穩定考量之下，日本政府確定重新仰賴核電。發電規模全球最大的柏崎刈羽核電廠，正式通過新潟縣議會支持，預計明年1月20號重啟6號機。而福井縣敦賀市一座名為「普賢」的國產反應爐，卻在這個時間點發生輻射汙水外漏事件，雖然沒有造成任何人員與環境影響，卻讓日本國民對政府的核能政策更加擔憂。

日本原子能研究開發機構人員：「23號15點18分左右，作業員在管線切割處發見有水滴下。」

廣告 廣告

日本福井縣敦賀市的敦賀核能廠區，一座名為「普賢」的國產反應爐，週二(12/23)傳出輻射汙水外漏意外。根據最新調查，漏水地點位於反應堆建築內的高溫實驗室，三名作業員施工中發現管線有水流出，由於水含有放射性物質「氚」，儘管外洩量只有約20毫升，輻射濃度卻超出標準。幸好三人穿著全套防護衣，且立即撤離至安全區並未受到影響，也沒有汙染到外部環境。

核電廠重啟抗議群眾：「禁止縣議會閉門同意重啟！勿忘福島的教訓！」

雖然「普賢事件」有驚無險，卻讓決定回頭擁抱核電的日本政府，以及大張旗鼓準備重啟的柏崎刈羽核電廠著實尷尬。

新潟縣議會定例會：「按照以上討論......」

週一(12/22)，新潟縣議會表決通過「柏崎刈羽」6號機復工，等於批准了電廠再次商業運轉，營運商東京電力公司正考慮明年1月20號正式重啟。

東京電力發言人 高田正勝：「東電始終堅守的決心，就是不讓福島第一核電廠那樣的事故重演。另外，為了履行我們穩定供應電力的責任，重啟柏崎刈羽6號機意義重大，對於實現碳中和同樣具有重要意義。」

日本政府不只在核能政策大轉彎，再生能源的太陽能方針也有新方向。

日本官房長官 木原稔：「特別是大型(光電場)企業，於自然環境、安全、景觀等等方面，在部分鄉鎮地區衍生各式各樣的疑慮。」

日本早年大力推動太陽能發電，能源產業看準商機，四處尋找大片土地做為場址，於是，北海道廣大的釧路濕原被業者相中。

日本民眾：「樹林之間會看到很多有東西在反光，覺得很奇怪到底是什麼，結果竟然是太陽能板。」

全國大小企業紛紛踏上北國的原始環境，在這片生態豐富的濕原上，分布著超過800處發電設施，總面積達641公頃。太陽能板不只讓景色變得突兀，更有部分業者違反法規、私自開發，踐踏這座令北海道人甚或日本人驕傲的大自然。

日本官房長官 木原稔：「再生可能能源的採用，應以融入地區共生或保護環境為大前提。對於不合規的業主，有必要採取嚴格舉措。」

北海道釧路市市長 鶴間秀典：「新對策包含許多來自地方的想法，我們認為是相當罕見的方針內容，相信能夠產生一定的抑制力。」

有鑑於光電場對於環境、安全等疑慮加深，日本政府宣布，將停止大型太陽光電設施補助案，以廢止向全民加徵的綠能費；並且嚴厲打擊非法業者之餘，也致力促進與在地共存，包括擴大釧路濕原國立公園範圍、限縮森林開發許可等等。未來的太陽能發展將以「次世代技術」為重點，優先鼓勵屋頂式太陽能設施，並支持便於安裝與移動的輕巧「鈣鈦礦」太陽能板，以取代大型地面光電場。

更多 TVBS 報導

日本全球最大核電廠重啟在即！ 福井普賢反應爐「氚水外洩」

快訊／日福井除役核反應爐疑洩放射性水 數名員工恐遭輻射暴露

日本東電獲准重啟「世界最大核電廠」 新潟縣議會投票通過

福島大型新飯店明年中開幕 距311重災地福島第一核電廠僅6公里

