《柏捷頓家族4》上線還有聯名手機殼 Netflix攜CASETiFY推經典系列

【緯來新聞網】隨著《柏捷頓家族》第 4 季將於明日在 Netflix 正式上線，國際時尚配件品牌 CASETiFY 今（28日）宣布推出柏捷頓家族聯名系列，並為全球影迷們盤點那些在 Netflix 追劇宇宙中曾出現的人氣聯名系列，聯名推出古典優雅的柏捷頓家族系列、充滿 80 年代復古氛圍的怪奇物語系列、到緊張刺激的魷魚遊戲系列，以及融入Netflix 品牌經典元素的系列。

全新柏捷頓家族 x CASETiFY 聯名系列以迷人的法式朱伊紋（Toile）圖騰為底。（圖／CASETiFY提供）

全新柏捷頓家族 x CASETiFY 聯名系列以迷人的法式朱伊紋（Toile）圖騰、浪漫花卉元素與閃耀銀色細節為靈感，將劇中優雅又精緻的視覺美學融入一系列電子配件，用最優雅的方式沉浸在攝政時期的倫敦社交圈。此外，柏捷頓家族 x CASETiFY 聯名系列更將威索頓夫人、班奈狄克柏捷頓、蘇菲白等主要角色的成長故事化作印花設計，完美詮釋在錯綜複雜的繁華莊園中追求真愛與自我價值的動人故事。

怪奇物語 x CASETiFY 聯名系列。（圖／CASETiFY提供）

喜愛復古 80 年代風格的影迷們看過來！怪奇物語 x CASETiFY 聯名系列以去年底熱播的影集最終章為設計靈感，與 Eleven、Eddie 和一眾好友們面對怪物來襲的未知冒險，怪奇物語 x CASETiFY 聯名系列將「顛倒世界」的神秘怪象與超自然美學融合打造成一系列兼具暗黑美學與實用性的電子配件，不僅重現 80 年代經典恐怖片的視覺張力，也為所有裝置提供跨越兩個世界的安心防護。

魷魚遊戲 x CASETiFY 聯名系列。（圖／CASETiFY提供）

魷魚遊戲經典的「圓形」、「三角形」、「正方形」幾何符號元素。（圖／CASETiFY提供）

同樣於 2025 年推出最終章的魷魚遊戲 x CASETiFY 聯名系列則將影集中令人不寒而慄的生存遊戲美學帶入日常生活，巧妙融合經典的「圓形」、「三角形」、「正方形」幾何符號元素，更針對第二季全新登場的「旋轉木馬」遊戲推出專屬印花；還有，Netflix x CASETiFY 聯名系列結合品牌標誌性的紅黑色調與經典圖案轉化為一系列電子配件，邀請影迷們一同享受舒適的觀影體驗，在穿搭風格中展現對 Netflix 的熱愛。

