柏文健康事業攜手「公路上的公民課」 50名青年徒步125公里 送暖花蓮部落實踐ESG

圖說：健身工廠安排有氧老師到花蓮西林部落舉辦「公益動一動」

【記者羅伯特／花蓮報導】寒冬中，一群青年以雙腳丈量東部縱谷。由實踐大學國際企業管理學系副教授方信淵於2015年發起的「公路上的公民課」，今年邁入第12年，共有來自全國20所大專校院、50名青年學子參與，自台東關山出發，歷時10天9夜，徒步行走約125公里，將文具、餐袋、發熱衣等物資親自送進花蓮多處部落學校與社區，為偏鄉帶來實際而溫暖的支持。

圖說：（右五）健身工廠老師石翊群與方信淵老師（左五），青年行動與企業責任的結合。

「公路上的公民課」以徒步服務行動結合公共討論為特色，參與青年白天行走於公路與部落之間，夜晚進行「夜間公民課」，透過共宿與交流，討論城鄉差距、社會責任與人生選擇，讓公民教育不只停留在課堂，而是在行動中內化。

今年活動也結合企業ESG資源回應地方需求。柏文健康事業（健身工廠）響應行動，除提供活動經費支持外，也將健康專業帶進花蓮部落，與「公路上的公民課」合作，安排專業有氧老師石翊群前往西林部落，舉辦兩場「公益動一動」課程，邀請部落長者、居民與孩童一同參與，透過簡易運動促進身心健康，強化偏鄉社區健康意識。

圖說：「公路上的公民課」50名青年徒步送暖花蓮，柏文實踐ESG攜手推動部落身心健康

值得一提的是，石翊群本身即為花蓮馬遠部落子弟，此次返鄉服務別具意義，也讓企業ESG不只是理念，而是落實在土地與人的互動之中。柏文健康事業表示，將持續透過ESG行動，把健康專業延伸至更多需要的角落，深化企業與地方的連結。

方信淵指出，「公路上的公民課」的核心精神，在於培養青年將想法化為行動的能力，「不要只是想改變，而是要完成改變。」他認為，當青年願意走進地方、企業願意投入專業資源，公民行動就能形成善的循環，讓關懷沿著公路持續延伸。

「不論身處何處，我們依然前行著。」參與學生如此形容這段旅程。在公路與部落之間，青年行動、地方需求與企業ESG逐步交會，為偏鄉帶來即時支持，也為永續關懷留下長遠可能。