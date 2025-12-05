柏林台灣會議15國學者齊聚 聚焦台海及歐洲對台政策
公視國際記者林育立在德國報導，「今年的柏林台灣會議匯集了各國的學者專家，規模比往年都大， 除了歐洲對台政策，台海安全也是今年會議上的焦點。」
第4屆柏林台灣會議，有來自15國學者、政策制定者和NGO代表，聚集在柏林歐洲之家進行2天的論壇。而德國近年在印太地區擴大軍事部署，去年更派軍艦巡航台灣海峽，也格外受到注目。
德國學術暨政治基金會學者林小仙說道，「德國最近已2度派兵，在印太地區進行軍事部署與理念相近的夥伴合作，尤其日本和南韓，德國還與其他國家合作，例如幾週前，德國的戰鬥機才與紐西蘭進行聯合軍演，德國可以利用這樣的架構多參與台灣事務，為台灣做更多事。」
台海若發生戰爭，衝擊恐將波及全球，因此亞洲各國對中國的擴張野心格外關注。
菲律賓大學迪里曼分校教授依巴拉指出，「菲律賓現在非常關注台灣情勢，最主要原因其實是南中國海，不是台灣，菲律賓人終於理解想捍衛南中國海，勢必與台灣局勢有所連動。」
除了台海局勢，會議也聚焦台歐的經貿和科技合作。
台德民間論壇共同主席、台大物理系教授林敏聰表示，「俄烏戰爭讓歐洲人了解，遠在天邊的台灣及和中國的牽動關係，跟俄烏戰爭和近在咫尺的歐洲的變化，事實上是息息相關，因為很多能源、資源，及國際政治的連結綁在一起，現在沒有事情是獨立運作的，而且是相當程度連結在一起。」
今年會議以勇闖風暴為主題，顯現在戰爭與威權打壓的氛圍下跨國對話的重要性，也凸顯台灣議題不再只是區域關注，而是牽動世界的共同課題。
