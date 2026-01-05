柏林大停電 安置體育館環境不利長者

德國柏林西南部因高壓電纜受損，引發大規模停電，目前只有約1萬戶家庭與300家企業恢復供電，仍有約3萬5千戶家庭與1900家商業尚未恢復。在零下的嚴寒低溫中，部分民眾只能棲身在當地體育館，雖然有暖氣供應，但對許多需要特殊照護的長者來說，環境仍是相當不便。

外頭是零度以下的低溫，體育館內擺滿行軍床，讓民眾暫時棲身。

家中停電的民眾 ：「真的很難過 我都快哭了，烏克蘭人該有多苦，親身經歷才知道，加上我是孤單一人 又更難熬。」

德國首都柏林西南部，多條高壓電纜疑似遭人縱火受損，造成大規模停電，當地體育館改為臨時避難所，提供暖氣和網路。克難的環境，卻讓部分家屬相當不滿。

97 歲長者的兒子：「怎麼能把快百歲的老人安置在這裡，我真的不懂，沒有早餐 還要睡行軍床。」

柏林市長除了到場安撫民眾，也強調正全力修復受損設施，預計1月8號下午前，全面恢復電力供應。

