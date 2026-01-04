柏林大停電！高壓電纜遭縱火毀損

橋梁起火卻引發大規模停電，德國首都柏林，西南部泰爾托運河上一座橋樑發生火災，導致電纜受損，有4.5萬戶家庭、2千家企業受到影響，連醫療院所也受到波及，因為修復還需要一段時間，當前只能啟動發電機來應急。

交通號誌失靈，車輛在雪中緩慢行駛，路上一片漆黑，只能看到車燈閃爍。寒冬裡，德國首都柏林正面臨一場罕見的大規模停電。柏林警方發言人 史特勞：「清晨大約6點45分，一名目擊者通報警方與消防隊，表示在一座電纜橋附近發生火災，據稱有多條電力電纜遭到火焰波及。」

柏林西南部多條高壓電纜遭火勢吞噬，直接衝擊供電系統，約4.5萬戶陷入黑暗。此刻柏林大雪覆蓋，氣溫接近冰點。部分地區甚至可能無法供暖，醫院與照護機構首當其衝。此外，超過2000家商業機構受到影響，部分行動電話服務也受到波及。民眾 ：「很多事情都得靠電，待在家裡的人該怎麼辦，如果需要呼吸器或其他設備，那就很糟糕了。」

電網公司坦言，搶修工程極為艱鉅，寒冷天氣更讓進度雪上加霜。柏林電網公司發言人 魏德納：「要恢復住戶供電，至少必須修復一條高壓電纜，這是一項極大的挑戰，不僅因為目前惡劣的天候條件，也因為這是高度複雜的技術工程。」

柏林當局指出，部分住戶最快5號就陸續復電，但仍有約3萬5千戶恐怕要等到8號下午才能恢復供電。柏林警方發言人 史特勞：「我們目前是以縱火的方向來研判，這是目前的工作假設，調查人員已在電纜橋現場，勘查案發地點並蒐集相關證據。」

警方初步研判，電纜遭到人為縱火，已部署約160名警力進駐現場調查。這起事件，讓德國關鍵基礎設施的安全防護，再次受到關注。

