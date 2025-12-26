柏林大雪浪漫耶誕美「耶誕老公公」超速糗被抓

昨天是耶誕節，全球各地充滿過節氣氛。（示意圖／Pixabay）





昨（25日）是耶誕節，全球各地充滿過節氣氛，尤其德國柏林和慕尼黑都降下白雪，景象相當浪漫；不過在美國，卻出現趣味插曲，有警察攔檢超速車輛，一搖下車窗，竟看到耶誕老人坐在駕駛座，讓員警當場笑翻。原來是民眾扮成耶誕老人，被攔下時還幽默回嗆警察，要叫麋鹿來對付他。

耶誕佳節，德國柏林山區被靄靄白雪籠罩，宛如童話仙境；慕尼黑市區同樣一片雪白，著名地標聖母教堂彷彿被撒上白色糖霜，充滿浪漫氛圍。另一頭在美國加州，山區也相當有過節氣氛，唐納湖一帶道路積雪，車輛緩慢通行，避免發生意外。

受到「大氣河流」影響，暴風雪狂襲內華達山脈，知名的藍峽谷道路上，多輛車拋錨卡在路上動彈不得。

朝日電視主播：「受到強烈冷氣團影響，週末期間可能出現警報級大雪。」

日本也將迎來強降雪，JR東海部分列車預防性停駛，預估鳥取縣積雪恐達50公分，各地陸續展開防災準備。耶誕節當天，美國警察同樣忙碌，不過在俄亥俄州，卻出現令人哭笑不得的畫面。

俄亥俄州警長：「耶誕老人！哈哈哈。」

警方取締超速車輛，一搖下車窗，赫然發現駕駛座上竟是耶誕老人，讓員警忍不住笑出聲來。

俄亥俄州警長：「耶老，你有駕照嗎？」

原來駕駛和妻子分別扮成耶誕老公公和耶誕老婆婆，準備趕去給正在上班的女兒一個驚喜，卻不小心超速被攔。

被取締駕駛：「我會叫魯道夫去對付你，哈哈哈。」

耶誕老人真的很忙，除了送禮物，還要冬泳。在柏林，一群扮成耶誕老人的民眾，冒著零下低溫跳進冰冷湖水，光看就讓人直打哆嗦。

冬泳民眾羅斯瑪莉：「感覺太棒了，既能鍛鍊身體，又能和大家一起，我們是一個很棒的團隊。」

眾人以冬泳方式，歡慶耶誕佳節。

