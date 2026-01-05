柏林大面積停電 市長稱恐怖襲擊

（德國之聲中文網）周一（1月5日），柏林西南部一萬多戶家庭的電力供應已恢復。該地區周六發生停電，影響了約4.5萬戶家庭和2220家企業。

當地電力運營商柏林電網公司（Stromnetz Berlin）報告稱，約1.4萬戶家庭和近500家商業用戶的電力供應已恢復。多家大型醫院也已恢復供電。

此前，該公司表示，可能要到周四才能徹底解決問題。在4個城區仍有超過3萬戶居民斷電。停電導致許多家庭沒有暖氣。停電還影響了路燈、交通信號燈和移動通信。目前德國天氣非常寒冷，氣溫徘徊在冰點附近。市政府為受困市民提供了可以取暖的臨時庇護場所。

柏林市長：恐怖襲擊

停電是由一條跨越特爾托夫運河（Teltow）的電纜線路起火引起的，警方正在調查這起事件是否為縱火襲擊。

廣告 廣告

“我們也在與聯邦刑事警察局以及聯邦層面進行溝通，因為這絕非兒戲，而是一起恐怖襲擊，”柏林市長韋格納（Kai Wegner）表示。這位保守派基民盟的政治家在接受德廣聯采訪時表示，這可能危及生命，其中包括依賴醫療設備的老人和有幼兒的家庭。

受災地區內有多家養老院和醫療機構。緊急救援部門已將至少兩家養老院的居民轉移至其他地點。

西班牙和葡萄牙大規模停電

美國舊金山逾十萬人遭遇斷電

一個名為“火山”（Vulkan）的左翼組織聲稱對周日的縱火襲擊事件負責。據柏林-勃蘭登堡電視台（RBB）報道，警方認為該組織的聲明屬實。該組織在聲明信中聲稱：“此次行動的目標並非停電，而是化石能源行業。”該組織還寫道：“在對能源的貪婪驅使下，地球被榨干、焚燒、濫用、蹂躪……”

警方呼籲擴大錄像監控

德國警察工會（GdP）柏林分會負責人斯特凡·韋赫（Stephan Weh）稱此次襲擊“毫無意義”，他說，沒有任何正當理由，“即使縱火嫌疑人再次在一本關於世界末日的小冊子中編造各種虛偽的接口”。

他還呼籲在市區增加監控攝像頭。“安裝在電線桿上的攝像頭不僅有助於調查，還能起到預防作用。僅僅因為有些人大聲疾呼，引用奧威爾的《1984》，我們就放棄了在公共場所使用防護技術。”

這一主張得到柏林商界的呼應。柏林-勃蘭登堡企業協會（UVB）負責人施爾普（Alexander Schirp）呼籲加強基礎設施的保護，防止其遭受襲擊和遭遇事故，“這是一個嚴重的問題，會加劇商界的不安全感。”

柏林電網公司表示，去年9月份該市東南部的兩座輸電塔也曾遭到類似的襲擊，那次襲擊也是出於政治動機。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞