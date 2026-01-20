柏林影展／《爸媽不在家》陳哲藝新片入選主競賽！創新加坡影史紀錄

2026第76屆柏林影展公布片單，新加坡導演陳哲藝的新片《我們不是陌生人》入選主競賽，成為今年唯一華語片代表，也是新加坡影史首部闖入柏林主競賽的作品。

陳哲藝曾以《爸媽不在家》榮獲第50屆金馬獎最佳劇情片、最佳新導演、最佳原著劇本，新片《我們不是陌生人》為「成長三部曲」最終章，前兩部為《爸媽不在家》、《熱帶雨》，再度集結老班底金馬影后楊雁雁、許家樂以及新加入的林偉文、林詠誼。

陳哲藝今年推出新片《我們不是陌生人》。（圖／Getty）

對此，陳哲藝向新加坡媒體表示，《我們不是陌生人》能登上柏林影展主競賽，讓全世界的觀眾看見新加坡的作品，對當地影視產業來說是一大跨步，「希望這能鼓勵新加坡觀眾關注這部作品、產生好奇，並走進電影院觀賞。」他並透露，該片是他的作品中「最草根」的一部，希望能引起觀眾的共鳴。

廣告 廣告

《我們不是陌生人》劇情簡介為，一場人生轉折的變故，迫使21歲的俊陽與女友面對殘酷現實。與此同時，俊陽的父親正為維繫拮据的家境苦苦支撐，一名女子的闖入，讓兩代人不得不重新定義何謂為「家」。

《我們不是陌生人》為「成長三部曲」最終章。（圖／翻攝自陳哲藝FB）

第76屆柏林影展將於2月12日至22日舉行，主競賽評審團主席為德國名導文溫德斯（Wim Wenders）。今年主競賽名單攤開，演員星光熠熠，包括《At the Sea》艾美亞當斯、《Queen at Sea》茱麗葉畢諾許、《Rose》桑德拉惠勒、《Josephine》查寧塔圖，光是《Rosebush Pruning》就有卡倫透納、芮莉克亞芙、傑米貝爾、艾兒芬妮、潘蜜拉安德森等好萊塢大咖。

2026第76屆柏林影展主競賽片單

《At the Sea》Kornél Mundruczó（《女人碎片》導演）

《Dao》Alain Gomis（《費莉絲蒂》導演）

《Dust》Anke Blondé（《多莉安的幸福人生》導演）

《Home Stories》Eva Trobisch（《愛比死更難》導演）

《Everybody Digs Bill Evans》Grant Gee（《純真的記憶》導演）

《Yellow Letters》İlker Çatak（《失控教室》導演）

《Josephine》Beth de Araújo（《溫柔安靜的女人們》導演）

《Salvation》Emin Alper（《炎日》導演）

《The Loneliest Man in Town》Tizza Covi、Rainer Frimmel（《Vera》導演）

《My Wife Cries》Angela Schanelec（《I Was at Home, But...》導演）

《Flies》Fernando Eimbcke（《Duck Season》導演）

《A New Dawn》四宮義俊

《Nina Roza》Genevieve Dulude-de Celles（《A Colony》導演）

《Queen at Sea》Lance Hammer（《Ballast》導演）

《Rosebush Pruning》Karim Aïnouz（《相慾在摩鐵》導演）

《Rose》Markus Schleinzer（《密室禁臠》導演）

《Soumsoum, the Night of the Stars》Mahamat-Saleh Haroun（《Lingui, The Sacred Bonds》導演）

《In a Whisper》Leyla Bouzid（《A Tale of Love and Desire》導演）

《Wolfram》Warwick Thornton（《神的孩子不再跳舞》導演）

《我們不是陌生人We Are All Strangers》陳哲藝（《爸媽不在家》導演）

《YO Love is a Rebellious Bird》Anna Fitch, Banker White

《Nightborn》Hanna Bergholm（《孵魔》導演）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導