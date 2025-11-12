柏林愛樂今晚奏響布拉姆斯巔峰之夜 台積電魏哲家沉醉盛讚「果然天團」

柏林愛樂（Berliner Philharmoniker）在首席指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko）帶領下，今晚（12日）於台北國家音樂廳再度登場，帶來象徵樂團傳統精髓的德奧浪漫主義名作，包括舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》與布拉姆斯《第一號交響曲》。極致純粹又細膩的音樂語彙撼動全場，就連台積電總裁魏哲家也親臨現場，沉醉其中，並盛讚「果然天團，技巧頂尖」。

本場音樂會由台積電文教基金會冠名贊助，並透過「樂無界教育計畫2.0」延伸至教育現場。白天，柏林愛樂團員與國家青年交響樂團（NSYO）首度進行「並肩彩排」，還舉辦室內樂大師班，親授年輕學子演奏心法。晚上演出時，基金會更邀請300多位新竹地區的學生，包括清華大學、陽明交大、竹中、建功高中、峨嵋國中及北藝大學生，共同進入音樂殿堂聆賞。

柏林愛樂訪台壓軸場將於13日晚間7點45分登場，兩廳院戶外廣場同步轉播，曲目與12日相同，並將於柏林愛樂數位音樂廳（Digital Concert Hall）全球直播。演出前，樂團特別製作布拉姆斯《第一號交響曲》導聆影片，由首席諾亞・班迪克斯–巴格利（Noah Bendix-Balgley）介紹樂曲亮點，並帶領觀眾窺見佩特連科與樂團的排練實況。

當晚7點，現場還將舉行大師級音樂對談，由TVBS主播葉佳蓉與指揮家吳曜宇主持，並邀請兩位柏林愛樂巨星級演奏家——首席小提琴班迪克斯–巴格利與法國號莎拉・威利斯（Sarah Willis）對談分享，樂迷千萬別錯過。(編輯：楊翎)