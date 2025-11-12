柏林愛樂台北音樂會 11/13全球直播+戶外轉播

睽違7年，柏林愛樂再度來到台北演出，三場音樂會一票難求，沒有搶到票的樂迷不用灰心，柏林愛樂13日將透過全球直播，及同步戶外轉播，讓更多樂迷感受零時差的天團魅力！

圖／TVBS

20年前柏林愛樂首度來台，兩廳院戶外廣場的同步轉播，吸引超過3萬樂迷朝聖，這股熱情不只確立台北在全球樂迷心中的特殊地位，也催生了柏林愛樂數位音樂廳。

柏林愛樂董事會代表華特．屈斯納：「20年前當時我也在台上，台灣樂迷的熱情，那個感動時刻，我至今難忘。」

今年柏林愛樂亞洲巡迴，由首席指揮佩特連科首次領軍重返台北，除了帶來兩套曲目三場音樂會，13日的壓軸之夜，更要透過柏林數位音樂廳，全球直播及同步戶外轉播。

為了完美傳遞柏林愛樂的頂級音質與佩特連科的細膩指揮，柏林愛樂特別請到古典音樂的傳奇導播，邁克爾．拜爾，率領御用團隊直飛來台坐鎮，與國內轉播團隊強強聯手，更請到主播與指揮家主持，還有音樂家現場導聆，帶領觀眾在星空下，共賞最頂規的王者之聲星空盛宴。

