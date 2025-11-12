柏林愛樂團員坐身邊共演 台灣學子收穫豐碩

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）柏林愛樂訪台除音樂會演出外，今天首度帶來「並肩彩排」計畫，柏林愛樂成員坐在學子身邊指導共演，傳授指法與技巧，也叮嚀要注意傾聽，3個多小時的排練讓台灣學子收穫豐碩。

柏林愛樂「並肩彩排」計畫與NSYO國家青年交響樂團合作，由柏林愛樂小提琴團員賽門‧貝爾納迪尼（Simon Bernardini）擔任指揮，帶著NSYO歷屆菁英與台積電文教基金會支持的「樂無界」計畫成員，排練作曲家舒伯特「未完成交響曲」及韋伯「魔彈射手」序曲。

廣告 廣告

貝爾納迪尼曾經是賽門‧拉圖（Sir Simon Rattle）在任柏林愛樂首席指揮的助理指揮，彩排過程中重視細節、注重和聲，傾囊相授，「即使是很簡單的樂句，演奏的人也不能演奏得很簡單，音樂就是要有話可說。」

貝爾納迪尼也表示，只有4把低音提琴的聲部要如何被聽見，「小提琴聲部就要傾聽，讓音樂漂浮在低音提琴之上。」

坐在這些年輕音樂學子旁的柏林愛樂成員，包括第二小提琴首席克里斯多夫‧霍拉克（Christophe Horák ）、低音提琴團員雅努許‧維吉克（Janusz Widzyk）、低音管團員瓦茲拉夫‧佛納謝克（Václav Vonášek）、法國號首席曾韵以及長號團員耶斯伯‧布斯克‧索倫森（ Jesper Busk Sørensen）等人，第一時間給予學子建議和鼓勵。

其中，維吉克耳力超好，即時提醒低音提琴聲部學子「剛剛少一顆音」。索倫森則表示，他是利用指揮給信號的空檔，告訴身邊的長號學子該如何表現，「我會演奏給他們看，透過聆聽也可傳承。」他也勉勵音樂學子，考上柏林愛樂的秘訣就是「練習再練習」，「要拿到機會，天份只佔10%，90%就是不斷的努力練習。」

廣告 廣告

參與的台灣音樂學子之一、長號學子鄧九瑜分享，老師說要放輕鬆，才能完成音樂；學子鄧景倫也表示，大師既像老師、又像夥伴，「知道他們是柏林愛樂的團員，就是老師；但他們又在我們身邊跟我們一起完成音樂，收穫很多。」

除了樂團排練之外，柏林愛樂團員也給室內樂弦樂與木管兩個大師班，NSO國家交響樂團雙簧管首席王怡靜到現場旁聽後表示，柏林愛樂成員鼓勵年輕學員大膽一點；NSO小提琴聲部團員方俊人也說，柏林愛樂成員鼓勵音樂學子多一點想像力，也提出不同的樂句詮釋，希望讓年輕世代對音樂有更多想像。

台積電文教基金會執行長許峻郎今天接受媒體訪問時表示，過去柏林愛樂訪台就是開放彩排給音樂學子欣賞，「這次我們要的更多，希望柏林愛樂可以多留一點傳承。」

許峻郎說，NSYO團員們充滿專注力和活力，柏林愛樂團員坐在學員旁邊一起完成音樂，雙方非常平等；過程中不放棄任何細節的追求，讓他分外感動。（編輯：吳素柔）1141112