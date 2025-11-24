「柏林愛樂」管弦樂團現身路亞國際中學 師生近距離體會音樂魅力

路亞國際中學近期舉辦一場全校期待已久的國際音樂饗宴，特別邀請到世界頂尖的柏林愛樂管弦樂團音樂家到校園演出。這場活動是學校參與柏林愛樂教育計畫的重要成果，讓同學們近距離感受最純粹、最震撼的藝術魅力。

世界頂尖的柏林愛樂管弦樂團音樂家到校園演出。圖：教育局提供

此次演出桃園市路亞國際中學特別邀請全球最具聲望的樂團「柏林愛樂」享譽國際的小提琴家Marlene Ito、著名的中提琴家Martin Stegner、大提琴家Uladzimir Sinkevich，以及單簧管演奏家Wenzel Fuchs、Matic Kuder、Andraž Golob與Raphael Schenkel演出。

除了樂曲演出以外，音樂家也將與在場的青少年來一場音樂交談，分享音樂學習心得。Martin Stegner表示音樂是跨越各種界線的最佳溝通管道；Raphael Schenkel則鼓勵學生學習一項樂器，他認為音樂是生活中很好的陪伴，引起學生很大的共鳴。

校長江惠真表示，非常感謝柏林愛樂教育計畫帶來這次精彩的藝術體驗，透過音樂，學生不只認識世界，也更認識自己。路亞國際中學更期待未來持續推動多元文化與國際教育合作，讓同學們在校園裡就能與世界接軌、勇敢做夢；從台上到台下，從音符到故事，每一刻都充滿靈感與感動。

教育局表示，這場音樂會不只是一場表演，更像是一場文化大冒險。透過與世界級音樂家的互動，學生能看見更寬廣的藝術視野，也感受到音樂跨越國界的魅力；教育局也期盼未來能有更多類似的國際教育合作，在桃園各校持續開花結果。

