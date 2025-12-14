柏林會晤美特使、歐洲代表前夕 澤倫斯基：烏克蘭放棄加入北約換安全保障

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

就在柏林會晤美國特使及歐洲盟國代表前夕，烏克蘭總統澤倫斯基稍早表示烏克蘭已放棄加入北約（NATO），以此換取西方盟國的安全保障，作為結束與俄羅斯之間戰爭的的妥協方案，此舉也象徵著烏克蘭的重大轉變，烏克蘭一直努力尋求加入北約以抵禦俄羅斯的攻擊，其憲法中也包含了加入北約的訴求。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社）

根據《路透社》報導，澤倫斯基也表示，「烏克蘭從一開始就希望加入北約，因為北約能提供真正的安全保障。但美國和歐洲的一些夥伴並不支持這一方向。」因此，用美國、歐洲和其他盟友提供的安全保障代替加入北約，是烏克蘭的妥協，「美國給予我們的類似《里斯本條約》第五條的保障，以及歐洲盟國及加拿大、日本等其他國家的安全保障，這些都是防堵俄羅斯再次入侵的保障」。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）週一將在德國首都柏林主持澤連斯基和歐洲領導人的峰會，而一位美國官員表示，川普的特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Corey Kushner）將前往德國，與烏克蘭和歐洲領導人舉行會談。

澤倫斯基先前曾表示烏克蘭、歐洲和美國正在討論一項包含20項內容的計劃，最終目標是實現停火，而基輔方面沒有與俄羅斯進行直接對話，同時澤連斯基也強調，在現有前線停火是個公平的選項。

