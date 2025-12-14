柏林會美國特使前夕 澤倫斯基：烏克蘭放棄加入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基14日在和美國特使於伯林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（NATO），以此作為讓西方國家在俄烏戰後提供烏方安全擔保的交換條件。

澤倫斯基聲稱，這是烏方旨在讓俄烏戰爭落幕的1項妥協方案，即只要美國、歐洲與其他夥伴給予安全保證，烏方就願打消成為北約會員國的企圖，也是烏方做出的1個讓步。

