柏林會談重大讓步 烏克蘭擬放棄入北約目標

圖／達志影像路透社

在柏林舉行的會談中，烏克蘭總統澤連斯基在做出烏俄開戰以來的重大讓步：同意放棄加入北約，以換取美國及歐洲盟國提供的雙邊安全保障。儘管烏克蘭前線仍在抵抗，但基輔民眾對西方承諾的安全保證，都表示疑慮。與此同時，歐盟內部面臨分裂：匈牙利和斯洛伐克公開抗議並反對歐盟無限期凍結俄羅斯資產的決定，被指責破壞歐洲團結。

烏克蘭士兵 波赫丹(2025.12.9)：「我們不能就這樣放棄一部分領土，怎麼可以？」

在頓內次克這塊普欽最覬覦的烏克蘭領土上，烏軍依然努力抵抗。發動戰爭的俄羅斯則完全沒有理會美國正在努力斡旋的和平談判，多線猛攻，12號並且轟炸烏克蘭南方港口奧德薩(Odesa)。

廣告 廣告

CNN記者：「這段已由CNN核實過地點的影片，顯示一架俄軍無人機飛越烏克蘭奧德薩市附近的港口，不久後一艘貨船上冒出火球。」

迫於現實，烏克蘭正在一邊挨打，一邊「被美國和談」。12月14日烏克蘭總統澤倫斯基飛抵德國柏林，與美國和歐盟的代表舉行會談。美方代表有川普「交易式外交」的代表人物：川普特使、地產商威科夫(US ENVOY STEVE WITKOFF)，以及川普的女婿庫許納(JARED KUSHNER)。儘管「加入北約」是烏克蘭在2019年寫入憲法的目標，但川普上任後並不支持。澤倫斯基宣布最新的妥協，就是放棄進入北約，但仍堅決拒絕喪權辱國的割讓領土條件。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「所以，如今烏克蘭與美國間的雙邊安全協定，特別是根據(北約條款)第五條(協防)，向我們提供的保障，以及歐洲盟友和其他如加拿大、日本等國，向我們提供的安全保障，這些對我們來說，就是阻止俄羅斯再次侵略的機會，所以(放棄入北約)這是我們做出的妥協。」

無奈妥協，正因為這次的侵略還沒結束。澤倫斯基口中與多國的「雙邊安全協定」，就是少了真正北約成員國的「自動出兵」集體防衛機制，儘管暫時避免被迫割讓領土，也換得軍援和重建的約定，但歐盟內部仍有異音：匈牙利和斯洛伐克強烈反對歐盟凍結俄羅斯資產，聲稱此舉違反歐盟法治，是布魯塞爾的獨裁。

烏克蘭民眾 弗拉迪米爾：「你也看到啦，過去他們簽過安全保證，但簽署的其中一方後來攻擊我們，其它說要提供保證的國家，也只是時有時無地支持。」

烏克蘭民眾對西方多國的安保承諾，不敢再相信。因為1994年美英兩國為了防止核擴散，進行斡旋，與烏克蘭簽下布達佩斯備忘錄(Budapest Memorandum)，烏克蘭放棄了蘇聯留下的世界第三大核武庫，將核彈頭轉移到俄羅斯，俄羅斯有沒有依約拆毀，不得而知；但後來2014年俄羅斯入侵克里米亞，以及這次2022年全面入侵烏克蘭，當時承諾要給烏克蘭安全保證的西方各國，頂多也只有經濟制裁而已。

烏克蘭退休民眾 娜塔莉亞：「(當初也有)那麼多的安保承諾，結果呢？」

烏克蘭士兵 尤里：「不管我們有沒有加入北約，我想事情都不會變，因為即使沒有北約，我們已經靠自己力量在抵抗了。」

街訪民意看來，烏克蘭民眾其實對於西方國家協防，和進入北約，早就沒有期待，放棄入北約只是檯面上的一個較能接受的選項，畢竟另一個選項是割讓領土。大國博奕和國際現實有多麼冷酷，他們早有體會。

黑狗拉夫爾(Lavr)不嫌棄自己的新腳冷冰冰，一樣舔洗整理。這隻被火車壓斷兩支前爪的流浪狗，現在是復健中心最激勵人心的安慰犬。許多為了保家衛國，失去肢體的烏克蘭前軍人，來到這裡做復健。

烏克蘭退伍軍人 祖巴瑞夫：「狗狗現在可以走路了，我也想要這樣。很快我就能走路了。」

有這位黑毛學長陪著復健，讓許多截肢退伍軍人心情振作。拉夫爾接受了骨整合(Osseointegration)手術，兩支前爪改成了小輪子。類似植牙的原理，骨整合技術也是用鈦合金(Titanium)植入在截肢者殘留的骨髓腔內，經過幾個月生長後固定，傳統義肢必須緊密貼合，摩擦皮膚，發炎感染的問題都不會再有，還能透過義肢與地面接觸的壓力，繼續讓骨髓腔有本體感覺，行走與運動就更流暢。

烏克蘭退伍軍人 札丹尼：「幫牠做骨整合手術實在太妙了，狗狗想要活下去，我們也是。我也將會走路的，不是用四條腿，是用兩條腿。」

離開了充滿砲火的戰場，這些年輕的退伍軍人要面對學習走路的挑戰，儘管一生要與義肢這個外來物相處，還是比與俄羅斯這個惡鄰相處，容易一些。

更多 TVBS 報導

放棄加入北約！ 澤倫斯基「妥協」換西方安全保障

為停戰鋪路！烏克蘭妥協「放棄加入北約」 換取西方安全保證

日戰機在台灣附近遭共機雷達鎖定！已是開火前最後步驟 日通報北約

歐洲領袖通話內幕曝 馬克宏警告澤倫斯基「美國可能背叛烏克蘭」

