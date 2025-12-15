柏林會談重大讓步 烏克蘭擬放棄入北約目標
在柏林舉行的會談中，烏克蘭總統澤連斯基在做出烏俄開戰以來的重大讓步：同意放棄加入北約，以換取美國及歐洲盟國提供的雙邊安全保障。儘管烏克蘭前線仍在抵抗，但基輔民眾對西方承諾的安全保證，都表示疑慮。與此同時，歐盟內部面臨分裂：匈牙利和斯洛伐克公開抗議並反對歐盟無限期凍結俄羅斯資產的決定，被指責破壞歐洲團結。
烏克蘭士兵 波赫丹(2025.12.9)：「我們不能就這樣放棄一部分領土，怎麼可以？」
在頓內次克這塊普欽最覬覦的烏克蘭領土上，烏軍依然努力抵抗。發動戰爭的俄羅斯則完全沒有理會美國正在努力斡旋的和平談判，多線猛攻，12號並且轟炸烏克蘭南方港口奧德薩(Odesa)。
CNN記者：「這段已由CNN核實過地點的影片，顯示一架俄軍無人機飛越烏克蘭奧德薩市附近的港口，不久後一艘貨船上冒出火球。」
迫於現實，烏克蘭正在一邊挨打，一邊「被美國和談」。12月14日烏克蘭總統澤倫斯基飛抵德國柏林，與美國和歐盟的代表舉行會談。美方代表有川普「交易式外交」的代表人物：川普特使、地產商威科夫(US ENVOY STEVE WITKOFF)，以及川普的女婿庫許納(JARED KUSHNER)。儘管「加入北約」是烏克蘭在2019年寫入憲法的目標，但川普上任後並不支持。澤倫斯基宣布最新的妥協，就是放棄進入北約，但仍堅決拒絕喪權辱國的割讓領土條件。
烏克蘭總統 澤倫斯基：「所以，如今烏克蘭與美國間的雙邊安全協定，特別是根據(北約條款)第五條(協防)，向我們提供的保障，以及歐洲盟友和其他如加拿大、日本等國，向我們提供的安全保障，這些對我們來說，就是阻止俄羅斯再次侵略的機會，所以(放棄入北約)這是我們做出的妥協。」
無奈妥協，正因為這次的侵略還沒結束。澤倫斯基口中與多國的「雙邊安全協定」，就是少了真正北約成員國的「自動出兵」集體防衛機制，儘管暫時避免被迫割讓領土，也換得軍援和重建的約定，但歐盟內部仍有異音：匈牙利和斯洛伐克強烈反對歐盟凍結俄羅斯資產，聲稱此舉違反歐盟法治，是布魯塞爾的獨裁。
烏克蘭民眾 弗拉迪米爾：「你也看到啦，過去他們簽過安全保證，但簽署的其中一方後來攻擊我們，其它說要提供保證的國家，也只是時有時無地支持。」
烏克蘭民眾對西方多國的安保承諾，不敢再相信。因為1994年美英兩國為了防止核擴散，進行斡旋，與烏克蘭簽下布達佩斯備忘錄(Budapest Memorandum)，烏克蘭放棄了蘇聯留下的世界第三大核武庫，將核彈頭轉移到俄羅斯，俄羅斯有沒有依約拆毀，不得而知；但後來2014年俄羅斯入侵克里米亞，以及這次2022年全面入侵烏克蘭，當時承諾要給烏克蘭安全保證的西方各國，頂多也只有經濟制裁而已。
烏克蘭退休民眾 娜塔莉亞：「(當初也有)那麼多的安保承諾，結果呢？」
烏克蘭士兵 尤里：「不管我們有沒有加入北約，我想事情都不會變，因為即使沒有北約，我們已經靠自己力量在抵抗了。」
街訪民意看來，烏克蘭民眾其實對於西方國家協防，和進入北約，早就沒有期待，放棄入北約只是檯面上的一個較能接受的選項，畢竟另一個選項是割讓領土。大國博奕和國際現實有多麼冷酷，他們早有體會。
黑狗拉夫爾(Lavr)不嫌棄自己的新腳冷冰冰，一樣舔洗整理。這隻被火車壓斷兩支前爪的流浪狗，現在是復健中心最激勵人心的安慰犬。許多為了保家衛國，失去肢體的烏克蘭前軍人，來到這裡做復健。
烏克蘭退伍軍人 祖巴瑞夫：「狗狗現在可以走路了，我也想要這樣。很快我就能走路了。」
有這位黑毛學長陪著復健，讓許多截肢退伍軍人心情振作。拉夫爾接受了骨整合(Osseointegration)手術，兩支前爪改成了小輪子。類似植牙的原理，骨整合技術也是用鈦合金(Titanium)植入在截肢者殘留的骨髓腔內，經過幾個月生長後固定，傳統義肢必須緊密貼合，摩擦皮膚，發炎感染的問題都不會再有，還能透過義肢與地面接觸的壓力，繼續讓骨髓腔有本體感覺，行走與運動就更流暢。
烏克蘭退伍軍人 札丹尼：「幫牠做骨整合手術實在太妙了，狗狗想要活下去，我們也是。我也將會走路的，不是用四條腿，是用兩條腿。」
離開了充滿砲火的戰場，這些年輕的退伍軍人要面對學習走路的挑戰，儘管一生要與義肢這個外來物相處，還是比與俄羅斯這個惡鄰相處，容易一些。
更多 TVBS 報導
放棄加入北約！ 澤倫斯基「妥協」換西方安全保障
為停戰鋪路！烏克蘭妥協「放棄加入北約」 換取西方安全保證
日戰機在台灣附近遭共機雷達鎖定！已是開火前最後步驟 日通報北約
歐洲領袖通話內幕曝 馬克宏警告澤倫斯基「美國可能背叛烏克蘭」
其他人也在看
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 22
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 5
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 56 分鐘前 ・ 220
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 9 小時前 ・ 2
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 3 小時前 ・ 4
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 13
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 37
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 38
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前 ・ 153
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 77
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 576
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 80
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 388
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12