「柏林製造」回望柏林愛樂未竟史 探記憶與救贖

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）由台中國家歌劇院主辦的比利時紀錄劇場「柏林製造」2022年首演後獲高度讚譽，即將首度訪台，透過柏林愛樂在二戰末期舞台監督回望柏林愛樂未竟演出，一探記憶、歷史與救贖。

「柏林製造（The making of Berlin）」描述第二次世界大戰期間柏林愛樂計劃將樂團分為7組人馬，分別在7個防空碉堡演出作曲家華格納（Wilhelm Richard Wagner）歌劇「諸神黃昏」（Götterdämmerung）選曲「齊格飛送葬曲」（Siegfried's Funeral March），由德國國家廣播電台現場直播的未竟創舉。

廣告 廣告

全劇透過舞監莫爾（Friedrich Mohr）的回憶與虛構交織，結合影像與劇場表演致敬柏林，反思歷史傷痕。

故事描述1933年德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）上台後，柏林愛樂歸入納粹政府宣傳部麾下，從1936年奧林匹克運動會開幕式，到希特勒誕辰慶典，都有柏林愛樂演出身影，還被冠上「帝國管弦樂團」稱號。

根據莫爾的記憶，在蘇聯紅軍將攻入柏林之際，柏林愛樂曾計劃將指揮與樂團分散在7個防空碉堡中排練、同步演奏「齊格飛送葬曲」，用野戰電話傳送訊號到電台，由德國國家廣播電台直播放送，「我們不是為了希特勒演奏，而是為了當時的柏林。」

比利時紀錄劇場柏林（BERLIN）由藝術總監兼導演德赫里瑟（Yves Degryse）、貝爾（Bart Baele）與卡洛琳．羅赫利茨（Caroline Rochlitz）2003年共同創立，擅長播映影像與現場表演者交織舞台，讓觀眾進入事實的紀錄、紀錄的紀錄，遊走在真實與虛構間，引發觀眾更多探索。

「柏林製造」拍攝時邀比利時法蘭德斯歌劇芭蕾舞團所屬交響樂團，盡可能還原當年樂團分散排練錄音情境，也邀曾在電影「惡棍特工」（Inglourious Basterds）中飾演希特勒的演員扮演莫爾，呈現紀錄劇場獨有、真實與虛構間戲劇魅力，實現莫爾當年未完成的夢想。

「柏林製造」12月12日到14日在台中國家歌劇院中劇院登場。（編輯：李明宗）1141201