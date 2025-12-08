《柏林製造》紀錄劇場 揭露柏林愛樂秘史

2025 NTT遇見巨人—比利時紀錄劇場 柏林《柏林製造》_《柏林製造》運用舞台上投影的城市景象，探索人與當地環境、歷史及記憶的關係©︎Koen Broos

2025 NTT遇見巨人—比利時紀錄劇場 柏林《柏林製造》_柏林愛樂前舞監弗里德里希．莫爾在劇中帶領觀眾重遊柏林舊地，回顧二戰期間柏林愛樂的秘辛©︎Koen Broos

古典樂天團柏林愛樂日前來臺，透過線上的「數位音樂廳」，觀眾甚至不用冒雨守在戶外廣場看轉播，在家就能同步聆賞。臺中國家歌劇院表示, 但其實80多年前，柏林愛樂也曾試圖在二戰期間直播演出，這段故事將透過《柏林製造》這項演出，用紀錄劇場的形式，訴說一個戰火之中，不可思議的故事。12月12至14日將在臺中國家歌劇院全臺獨家呈現。

比利時紀錄劇場柏林(BERLIN)是非常獨特的劇團，成立於2003年，跟一般劇團的表演方式不同，強調把紀錄電影和劇場融合在一起，透過演員、樂手、燈光、模型、投影、裝置等，將主題延伸到電影之外，整合出一個多維度空間；劇團的「全新世」系列以某個城市或村莊為靈感，探索人與當地環境、歷史及記憶的關係，《柏林製造》是此系列的最後一個作品。

故事從二戰末期的柏林愛樂說起，1933年希特勒上臺後，柏林愛樂歸入納粹政府宣傳部麾下，從1936年奧運會開幕式，到希特勒誕辰慶典，都有柏林愛樂的演出身影，被冠上「帝國管絃樂團」之稱。《柏林製造》是當年柏林愛樂的舞監弗里德里希．莫爾在看到比利時紀錄劇場的作品後主動向劇團提出的「事件」，莫爾帶領觀眾在柏林舊地重遊，當他回顧當年猶太團員被開除的往事，不禁潸然淚下。

即使舊柏林愛樂廳也在1944年被盟軍炸毀，柏林愛樂也幾乎沒有停止演出，臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示， 根據莫爾的記憶，在蘇聯紅軍即將攻入柏林之際，柏林愛樂曾計劃將指揮與樂團分散在7個防空碉堡中排練、同步演奏華格納歌劇《諸神黃昏》中選曲〈齊格飛送葬曲〉，用野戰電話傳送訊號到電臺，由德國國家廣播電臺直播放送。他們當時不是為了希特勒演奏，而是為了當前的柏林。

《柏林製造》找來比利時法蘭德斯歌劇芭蕾舞團所屬之交響樂團，盡可能還原當年樂團分散排練錄音的情境，甚至找來曾在電影《惡棍特工》中飾演希特勒的演員，來扮演莫爾一角，以呈現紀錄劇場獨有的、真實與虛構間的戲劇魅力，實現莫爾當年未完成的夢想。