柏林電網遭襲事件：出現第二封認責信 當局誓言打擊恐怖主義

（德國之聲中文網）上周末，德國首都柏林大面積停電，數萬戶家庭受影響。停電發生後，左翼極端組織“火山”（Vulkan）宣布對此負責，發出相關聲明信。同時，網絡上也流傳著其他猜測，一些網民以及政客懷疑俄羅斯及其情報機構有可能是幕後黑手。如今又出現了第二封聲稱來自“火山”組織、對此事負責的信，其中駁斥了外國勢力介入的猜測。

這第二封信表示，針對目前流傳的外國勢力發起這次襲擊的傳言，“我們在此明確聲明：這些猜測不過是企圖掩蓋自身無能的手段。”信件表示，當局不願承認這是來自本地的攻擊，因為“這不符合當局的安全敘事”。該組織表示其動機早已公開，並非秘密。“現在如果還聲稱，每一種破壞行為背後都必然有外國情報機構操縱，就是在拒絕承認（德國）國內社會沖突的現實。”

該信還稱，他們的行動“並非針對民眾，而是針對每天都在破壞環境的基礎設施”。

多家媒體都對這封信進行了報導，但調查人員尚未對此進行證實。

“火山”組織被德國安全部門歸類在激進無政府主義陣營，多年來一直是調查人員的關注焦點。據德新社報導，該組織自 2011 年以來，多次聲稱多次縱火襲擊公共基礎設施，襲擊主要集中在柏林和勃蘭登堡。

柏林警方的表態也更傾向於“火山”組織發動了這次襲擊，而非外國勢力介入。

柏林警方：目前沒有任何證據支持外國勢力介入的說法

在網上出現關於肇事者的種種猜測、一些人將矛頭指向俄羅斯及其情報機構之後，柏林警察局副局長朗格納（Marco Langner）強調：“目前沒有任何證據支持這種說法。”

他表示：“我們與聯邦刑事警察局（BKA）合作開展的調查明確指向了‘火山’組織。我們認為其聲明對此事負責的信件是真實的，是來自極左翼極端主義陣營。”

據《明鏡周刊》報導，安全部門消息人士也透露，目前沒有證據表明此次襲擊是外國情報機構策劃的。

柏林市長韋格納（Kai Wegner）強調，調查人員目前正在高壓之下工作，“抓捕這些罪犯、這些極左翼恐怖分子是當局和調查人員的共同目標”。

游泳池、圖書館、博物館紛紛伸出援手

上周六（1月3日），柏林西南部的電纜遭到縱火襲擊，導致該地區大面積停電。約4.5萬戶家庭和2220家企業受到影響。截至周三早晨，仍有約19900戶家庭和約850家企業處於斷電中。該地區的醫院和養老院也受到影響。

在宣布進入重大緊急狀態後，德國聯邦國防軍也介入，協助後勤保障、分發熱餐。多個游泳池24小時開放，供人們淋浴取暖。被迫入住酒店的人員費用將得到報銷。多家博物館、圖書館向受影響的民眾開放，讓他們可以在館內取暖、休息，工作。教會也擴大了援助項目的規模。

電力供應已經逐步回復

在襲擊發生四天後，柏林的電力供應逐步恢復。柏林市長韋格納在周三（1月7日）表示，當天上午11點開始逐步恢復受影響地區的電力供應，預計周三上午全面恢復。

柏林當局要求受影響的家庭在恢復供電前關閉私人應急發電機，以確保電力供應穩定。電器應拔掉電源插頭，以防止設備損壞。當局還建議居民在電力恢復後先避免使用洗衣機、電水壺、電動車充電樁等大功率電器。

政界商界均要求加強對關鍵基礎設施的保護

在柏林電網遭縱火襲擊後，德國政界將這次襲擊定性為 “恐怖襲擊”。德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）周二警告稱，此次襲擊或導致德國“左翼恐怖主義”死灰復燃。他呼籲針對停電事件制定全面的安全方案。

針對襲擊事件，德國工業聯合會（BDI）呼籲加強對關鍵基礎設施的保護，表示政界人士顯然仍然低估了應對這些日益增長的威脅的緊迫性。德國工業聯合會主席勒施（Holger Lösch）強調：“我們需要能應對混合威脅的安全架構。”

德國政府計劃出台立法，為所謂的關鍵基礎設施制定強制性要求，以更好保護德國免受破壞等威脅。但德國工業聯合會認為，相應的草案未能充分應對當前的威脅形勢。

德國警方則呼籲擴大錄像監控。德國警察工會（GdP）柏林分會負責人韋赫（Stephan Weh）呼籲在市區增加監控攝像頭，表示“安裝在電線桿上的攝像頭不僅有助於調查，還能起到預防作用”。

此外，德國紅十字會也呼籲加大民防投入，其主席格羅厄（Hermann Gröhe）表示，柏林的停電事件凸顯了關鍵基礎設施的脆弱性，他呼籲加大在危機部署領域的資金投入、提升物資儲備，以便在危機時期為民眾提供幫助。

作者: 德正 (德新社，路透社，法新社，德國基督教通訊社)