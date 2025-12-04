柏瑞投信發布《洞悉ESG》冬季號：AI成能源轉型新推力 全球永續資金流向呈現新分化

今年以來 AI 題材推升美股多次創高示意圖。本報繪製



柏瑞投信今天公布 2025 年《洞悉ESG》冬季號報告。報告指出，在美國總統川普上任後，對新能源與其他 ESG 政策的支持減弱，使市場對 ESG 產業投資情緒轉趨謹慎。雖然過去三個月 ESG Leaders 指數上漲超過 9%，但截至 10 月底的近一年期間，ESG 股票指數仍小幅落後於全球股票指數。不過，隨著美國聯準會（Fed）重啟降息、10 年期公債殖利率下滑，帶動 ESG 投資級與非投資級債券近三個月分別上漲 2.5% 與 3.1%。

報告指出，今年以來 AI 題材推升美股多次創高，而 AI 在減碳方面的正面效益正逐漸浮現。根據國際能源總署（IEA）估計，2035 年 AI 與資料中心可能增加 3–5 億噸 CO₂ 排放，但 AI 若全面導入產業，可減少高達 15 億噸 CO₂，顯示 AI 的減碳潛力遠大於其耗能增加，將成為能源轉型的重要推力。

其中，以工業部門受益最大，其次為運輸與建築業。能源效率的提升也將持續帶動清潔電力、電網升級與儲能系統的需求，使能源轉型投資動能更加明確。

潔淨能源估值回穩 成未來十年關鍵投資主軸

柏瑞指出，近兩年潔淨能源股面臨逆風，但今年以來在利率回落、原物料成本穩定與各國永續政策推動下，市場信心逐步恢復。根據IEA 與 BofA Global Research 統計指出，2025 年全球能源投資可望達 3.3 兆美元，近 2/3 將投入清潔技術，其中再生能源、電網、電氣化與核能等支出於五年內已翻倍。

柏瑞投信認為，在能源安全、成本競爭力與減碳需求的多重驅動下，潔淨能源將成為未來十年極具代表性的投資重點。

ESG 投資呈現區域分化 美國資金外流、歐洲與新興市場相對穩健

報告指出，依 Bloomberg 資料，2026 年 ESG 企業的盈餘成長預期略低於整體市場，主因 ESG 指數成分多為科技、醫療、消費等高品質企業，其過去兩年獲利已大幅修復；此外，川普政府政策偏向傳統能源、工業與基建等非 ESG 產業，使美國市場中相關企業的獲利動能更為強勁。

Barclays 11 月統計亦顯示，美國 ESG 資金今年持續淨流出，其中歐洲因政策明確、新興市場因轉型需求強勁，ESG 資金則相對穩定流入。

柏瑞投信指出，全球永續投資並未退潮，而是進入更具選擇性的成熟階段，資金正加速往政策支持度高、結構性成長明確的市場集中，然而仍須留意 ESG 股票與債市的波動風險。

