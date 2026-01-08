柏瑞投信看好美日多重資產 大都會投資管理提醒風險因子優先考量！

柏瑞投信發表2026年投資展望，研判隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能，而債市將回歸固定收益資產的本質，可採用策略性資產配置來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股、美國和日本多重資產的表現機會。

柏瑞投信指出，生成式AI已成為帶動美國經濟長期增長的新引擎，在AI浪潮、大而美法案稅改與支出措施的推波助瀾下，美國仍是2026年投資主軸之一。

而在弱美元、低估值和AI效應擴散下，強勁反彈的新興股債市將再現吸引力。至於邁入經濟成長新時代的日本，可望進一步受益於非美市場的需求回升，亦是資產配置中不可或缺的一環。

柏瑞投信近日也正式加入大都會人壽保險公司旗下的資產管理業務大都會投資管理（MetLife Investment Management, MIM），由MIM完成收購柏瑞投資（PineBridge Investments），2家公司的管理資產規模合計達7347億美元，客戶遍佈全球各地。

柏瑞投信也特別邀請大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus來台分享最新市場展望，他表示，2026年新的世界秩序正在形成，由於美國關稅稅率大幅攀升，經濟數據尚未反映關稅帶來的預期影響，使得美國國庫券的殖利率曲線正面臨風險，未來殖利率曲線仍不確定將呈現何種型態。

而美國經濟成長和通膨壓力可能令聯準會按兵不動，猶如1996年的情境，因此當前資產配置若要保持操作彈性，需要考量投資範疇、投組目標與限制以及評估市場環境與風險。

Drew Matus提醒投資人，要先思考想要擁抱風險還是趨避風險？「建構2026年投資組合的思維，將從資產配置的因子進化至風險因子，也就是你願意承擔哪些風險，而非你願意持有哪些資產。」，他建議債券存續期不要拉太長，也不要太短。

來台訪問的柏瑞投資投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller（如上圖，記者李錦奇攝影）表示，目前特別股的估值尚處於合理水準，亦具備相對較高水準的指數殖利率，2026年仍具有投資優勢。此外，特別股相對於其他資產類別呈現低度相關性，並具備強勁之風險調整後回報的機會。

另方面，美國銀行業仍具備健全的財務基本面，歐洲銀行業亦是如此，違約率與風險相對都比較低，因此在相對較高水準的殖利率情境下，特別股仍是具有吸引力的資產之一。

柏瑞投信指出，去年特別股出現小幅淨供給增加，但整體增幅仍有限，展望2026年，隨著銀行資本水準維持高檔，企業再發行特別股的動機不高，加上銀行以外的企業融資持續轉向混合型債券，因此特別股有限的淨供給，預期將為其價格帶來支撐。

展望2026年投資方向，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，聯準會對美國經濟成長前景維持樂觀，大而美法案的稅改與支出措施，預計未來10年可提供每年約3000億美元的經濟刺激規模，並帶動中期的美國消費動能增長，因此美股仍將扮演投資組合中的重要角色。

此外，非投資等級債近年受惠企業體質改善與違約率低檔而表現良好，預期在企業淨利潤改善、違約率仍低的情況下，2026年展望中性偏正向。建議投資人可透過多元配置美國股債資產，以那斯達克股票為主，搭配非投資等級債，以股四債六的目標配置比例，進一步掌握科技產業成長趨勢、增加收益機會與降低市場波動的影響。

