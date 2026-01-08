柏瑞投信看好美、日股多重資產 大都會投資管理首席策略師：今年有望降息3次

柏瑞投信今（8）日舉行 2026 投資展望會。左為柏瑞投信投資長黃軍儒、中為大都會投資管理首席市場策略師 Drew Matus、右為柏瑞投資投資級固定收益研究分析師 Michael Schaller。 圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 受惠於 AI 熱潮延續、美國聯準會（Fed）啟動降息循環及經濟基本面展現韌性，抵銷對等關稅的衝擊，2025 年全球股、債市場表現出乎預期亮眼。

展望 2026 年，柏瑞投信指出，隨 AI 效應外溢到各產業，企業獲利持續增長，將成為推升股市估值的動能，債市將回歸固定收益資產的本質，可採「策略性配置」來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股與美、日多重資產的表現機會。

「川普關稅政策來地速度之快且幅度大，改變了市場環境、各資產間的相關性」，大都會投資管理首席市場策略師 Drew Matus 表示，經濟數據尚未反映關稅帶來的預期影響，使美國國庫券的殖利率曲線面臨風險，未來殖利率曲線仍不確定將呈何種型態。看到 AI 發展，對企業帶來生產效率與經濟成長，但同時也對勞動市場造成影響，自去年下半年來美國失業率逐月攀升。

投組策略新思維：先考量「風險因子」

Matus 預估，聯準會有 3 次降息機會、各降一碼（共降 75 個基點），但長天期公債殖利率可能呈「平滑化」，處於 4%～4.5%之間。並提醒，當前的資產配置得考量投資目標、盤點配置部位及觀察殖利率曲線走勢，因應利率風險變化在債券長、短天期間調整。「今年建構投資組合時，思維須從資產配置進化至風險因子配置，也就是你願承擔哪些風險，而非要持有哪些資產。」

柏瑞投信表示，債券仍是多元組合的核心，並將本質回歸於固定收益，預期今年指數的總報酬主要來自息收。以美國投資級債為例，目前已進入「票息主導回報」的階段，因利差已壓縮至多年低點。在美國經濟增長穩健，通膨壓力略見和緩，但市場不確定性仍存下，資金快速輪動會增加短期波動，反而更加凸顯「具息收」、「低波動」資產的重要性。

資深經濟學家及大都會投資管理首席市場策略師 Drew Matus。其經常受邀於《CNBC》與《Bloomberg》等財經媒體提供專業評論，並常被《華爾街日報》及《紐約時報》引用其對經濟與市場的見解。 圖：黃偉柏／攝影

債券為核心配置 特別股資產不看淡

柏瑞投資投資級固定收益研究分析師 Michael Schaller 表示，觀察實質利率已趨近後金融危機時期高點，加上聯準會逐步寬鬆政策，進一步提升債券存續期的吸引力。隨著通膨趨緩，較長天期之利率應可維持穩定。此外，在美國財政擴張速度放緩，可望吸引追求收益之資金流入固定收益資產。

Michael Schaller 指出，目前特別股估值尚處於合理水準，亦具相對較高的指數殖利率（年化約 6%），今年仍有投資優勢。此外，特別股相對於其他資產類別呈低度相關性。產業方面，尤以具備健全財務基本面的美國銀行業、歐洲銀行業亦如此，因此在相對較高殖利率的情境下，特別股仍是具有吸引力的資產之一。

特別股是一種結合股票＋債券特性的「混合型資產」，擁有比普通股股東還優先分配股利的順位、公司清算時優先受償的權利，但股東通常沒投票權；它的股利發放相對穩定且可預期，股價波動幅度通常比普通股小。

柏瑞投信指出，去年特別股出現小幅淨供給增加，但整體增幅仍有限，展望今年，隨銀行資本水準維持高檔，企業再發行特別股的動機不高，加上銀行以外的企業融資持續轉向混合型債券，故預期其價格將帶來支撐。

AI 普及驅動成長 資產配置需多元

2026 年度投資方向上，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，聯準會對美國經濟成長前景維持樂觀，《大而美法案》的稅改與支出措施，預計未來 10 年可提供每年約 3,000 億美元的經濟刺激規模，並帶動中期的美國消費動能增長，因此，美股仍將扮演投資組合中的重要角色。

至於近年美股漲勢獲利集中於科技龍頭（Mega 7）的情況，可望因 AI 使用普及而有所改善。隨美國企業資本支出的增加、獲利預期及估值不斷攀升，市場亦將更嚴格的檢視獲利實際落袋的情況。雖然美國企業基本面和獲利增長速度仍佳，但可預期股市波動可能加劇，且個股表現分化的趨勢將更明顯。

此外，非投等債近年受惠企業體質改善、違約率低檔而表現良好，預期在企業淨利潤改善、違約率仍低之下，今年展望中性偏正向。建議可透過多元配置美國股債資產，以那斯達克股票為主，搭配非投等債，以「股 4 債 6」的配置比例，進一步掌握科技產業成長趨勢、增加收益機會與降低市場波動的影響。

