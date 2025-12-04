柏瑞投信看好AI助攻能源轉型 點名這些產業受惠

在AI題材驅動下，今年以來，美股屢創新高，柏瑞投信2025年「洞悉ESG」冬季號報告指出，雖然AI普及將會增加電力消耗，但其在各領域減少碳排的潛力可能遠遠超過此一影響。根據國際能源總署(IEA)估計，到2035年，AI和資料中心相關的二氧化碳排放量可能增加至3億噸到5億噸，然而若將AI應用擴大到各個產業，則可減少高達15億噸的二氧化碳排放，顯示其有望成為能源轉型的新推力。

而在各產業中，工業將是AI帶動能源效率提升的最大受益者，其次為運輸與建築業。隨著高耗能產業的效率改善，不僅有助減少碳排放，也將進一步推升清潔電力、電網升級與儲能系統等相關產業的需求，亦將帶動能源轉型的投資動能更趨明確。

柏瑞投信指出，過去兩年，潔淨能源類股雖遭受逆風，然而今年以來，隨著利率預期趨緩、原物料成本回穩，加上多國持續推動永續政策，市場對能源轉型的信心跟著逐步回升，即使資金面尚未明顯改善，但潔淨能源類股在估值偏低與基本面的壓力緩解下，表現亦明顯回升。

根據IEA和BofA Global Research在今年9月底的統計，全球能源投資在2025年有望攀升至3.3兆美元，其中，近三分之二將流向清潔技術。此外，再生能源、電網、電氣化與核能等項目的支出於4年內已翻倍，這凸顯由能源安全、成本競爭力和減碳驅動的需求推動下，不僅使潔淨能源成為應對氣候變遷的當務之急，更將是未來10年最具代表性的投資重點之一。

