柏瑞投信：採用策略性資產配置，掌握全球股債多元投資機會 特別股價格有撐，看好美國和日本多重資產契機
受惠於AI熱潮延續、美國聯準會(Fed)啟動降息循環以及經濟基本面展現韌性，抵銷美國對等關稅的衝擊，全球股債市2025年表現出乎預期亮眼。柏瑞投信表示，展望2026年，隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能，而債市將回歸固定收益資產的本質，可採用策略性資產配置來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股*、美國和日本多重資產的表現機會。
柏瑞投信指出，生成式AI已成為帶動美國經濟長期增長的新引擎，在AI浪潮、大而美法案稅改與支出措施的推波助瀾下，美國仍是2026年投資主軸之一。而在弱美元、低估值和AI效應擴散下，強勁反彈的新興股債市將再現吸引力。至於邁入經濟成長新時代的日本，可望進一步受益於非美市場的需求回升，亦是資產配置中不可或缺的一環。
投組策略新思維 風險因子為優先考量
大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，2026年新的世界秩序正在形成，由於美國關稅稅率大幅攀升，經濟數據尚未反映關稅帶來的預期影響，使得美國國庫券的殖利率曲線正面臨風險，未來殖利率曲線仍不確定將呈現何種型態。
而美國經濟成長和通膨壓力可能令聯準會按兵不動，猶如1996年的情境，因此當前資產配置若要保持操作彈性，需要考量投資範疇、投組目標與限制以及評估市場環境與風險。在2026的投資組合規劃上，大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus提醒投資人，要先思考想要擁抱風險還是趨避風險？並觀察殖利率曲線的預測走勢、以及盤點現有投組的配置部位。
然後再因應市場動盪，主動的調配債種布局、因應利率風險變化、調整存續期間的配置。由於各類資產的特性可能不再固定不變，因此將戰略性與策略性的資產配置融入同一模型，將有助於提升投組效率。大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus說：「建構2026年投資組合的思維，將從資產配置的因子進化至風險因子，也就是你願意承擔哪些風險，而非你願意持有哪些資產。」
債券為資產配置核心 特別股展望不看淡
在固定收益市場展望方面，柏瑞投信表示，債券仍是多元組合的核心，並將回歸固定收益資產的本質，預期2026的指數總報酬主要來自收益(Carry)。以美國投資等級債市為例，目前已進入「票息主導回報」的階段，因利差已壓縮至多年低點。在美國經濟增長穩健，通膨壓力略見和緩，但市場不確定性仍存的環境下，資金快速輪動會促使短期波動增加，反而更加凸顯具備息收、低波動的固定收益資產之特性。
柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller表示，觀察實質利率已趨近後金融危機時期高點，進一步提升存續期的吸引力。隨著通膨趨緩，較長天期之利率應可維持穩定。此外，在美國財政擴張速度放緩、政策利率下降的環境下，或將吸引追求收益之資金流入固定收益資產。
柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller指出，目前特別股的估值尚處於合理水準，亦具備相對較高水準的指數殖利率，2026年仍具有投資優勢。此外，特別股相對於其他資產類別呈現低度相關性，並具備強勁之風險調整後回報的機會。另方面，美國銀行業仍具備健全的財務基本面，歐洲銀行業亦是如此，因此在相對較高水準的殖利率情境下，特別股仍是具有吸引力的資產之一。
柏瑞投信指出，去年特別股出現小幅淨供給增加，但整體增幅仍有限，展望2026年，隨著銀行資本水準維持高檔，企業再發行特別股的動機不高，加上銀行以外的企業融資持續轉向混合型債券，因此特別股有限的淨供給，預期將為其價格帶來支撐。
AI普及驅動成長 投資需跨越多元市場與資產
在2026年投資方向上，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，聯準會對美國經濟成長前景維持樂觀，大而美法案的稅改與支出措施，預計未來10年可提供每年約3000億美元的經濟刺激規模，並帶動中期的美國消費動能增長，因此美股仍將扮演投資組合中的重要角色。
至於近年美股漲勢獲利集中於科技龍頭的情況，可望因AI使用普及而有所改善。隨著美國企業資本支出的增加、獲利預期以及估值不斷攀升，市場亦將更嚴格的檢視獲利實際落袋的情況。雖然美國企業基本面和獲利增長速度仍佳，但可預期股市波動可能加劇，且個股表現分化的趨勢將更明顯。
此外，非投資等級債近年受惠企業體質改善與違約率低檔而表現良好，預期在企業淨利潤改善、違約率仍低的情況下，2026年展望中性偏正向。建議投資人可透過多元配置美國股債資產，以那斯達克股票為主，搭配非投資等級債，以股四債六的目標配置比例，進一步掌握科技產業成長趨勢、增加收益機會與降低市場波動的影響。
另方面，柏瑞投信投資長黃軍儒指出， 2026年的日本經濟增長和股市前景持續看好，日本股市改革持續進行中，且企業的獲利展望亦仍強勁，外資也還在加碼日本的股債資產。而在日本央行上調利率政策之後，市場仍普遍樂觀看待早苗經濟學效應，並期待更多新的財政刺激政策出台，亦可透過日本多重資產，同時布局日股和日企美元債的新多頭行情。
柏瑞投信表示，市場認為目前日股走勢與2005年的小泉純一郎，與2012年安倍晉三執政的情況類似，政策核心是「負責任且積極的財政政策」，目標是透過積極的財政政策來推動經濟成長，使其成長速度超過債務成長，從而確保財政紀律並為日股帶來支撐。不過，上述投資看法仍將隨市況調整，並仍須留意全球股債市場仍有波動風險。
* 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以ICE美銀美林固定利率優先證券指數為例，非本基金參考指標。殖利率不代表報酬率。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 63
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 9
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系正妹 狀態堪稱:逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 小時前 ・ 7
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 36
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 67
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 159
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 29
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 74
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 3
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 454
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4