柏瑞投信：策略性資產配置 掌握全球股債投資機會

【記者柯安聰台北報導】受惠於AI熱潮延續、美國聯準會(Fed)啟動降息循環以及經濟基本面展現韌性，抵銷美國對等關稅的衝擊，全球股債市2025年表現出乎預期亮眼。柏瑞投信表示，展望2026年，隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能，而債市將回歸固定收益資產的本質，可採用策略性資產配置來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股*、美國和日本多重資產的表現機會。



柏瑞投信指出，生成式AI已成為帶動美國經濟長期增長的新引擎，在AI浪潮、大而美法案稅改與支出措施的推波助瀾下，美國仍是2026年投資主軸之一。而在弱美元、低估值和AI效應擴散下，強勁反彈的新興股債市將再現吸引力。至於邁入經濟成長新時代的日本，可望進一步受益於非美市場的需求回升，亦是資產配置中不可或缺的一環。



大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，2026年新的世界秩序正在形成，由於美國關稅稅率大幅攀升，經濟數據尚未反映關稅帶來的預期影響，使得美國國庫券的殖利率曲線正面臨風險，未來殖利率曲線仍不確定將呈現何種型態。



美國經濟成長和通膨壓力可能令聯準會按兵不動，猶如1996年的情境，因此當前資產配置若要保持操作彈性，需要考量投資範疇、投組目標與限制以及評估市場環境與風險。在2026的投資組合規劃上，大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus提醒投資人，要先思考想要擁抱風險還是趨避風險？並觀察殖利率曲線的預測走勢、以及盤點現有投組的配置部位。



然後再因應市場動盪，主動的調配債種布局、因應利率風險變化、調整存續期間的配置。由於各類資產的特性可能不再固定不變，因此將戰略性與策略性的資產配置融入同一模型，將有助於提升投組效率。大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus說，建構2026年投資組合的思維，將從資產配置的因子進化至風險因子，也就是你願意承擔哪些風險，而非你願意持有哪些資產。



在固定收益市場展望方面，柏瑞投信表示，債券仍是多元組合的核心，並將回歸固定收益資產的本質，預期2026的指數總報酬主要來自收益(Carry)。以美國投資等級債市為例，目前已進入「票息主導回報」的階段，因利差已壓縮至多年低點。在美國經濟增長穩健，通膨壓力略見和緩，但市場不確定性仍存的環境下，資金快速輪動會促使短期波動增加，反而更加凸顯具備息收、低波動的固定收益資產之特性。



柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller表示，觀察實質利率已趨近後金融危機時期高點，進一步提升存續期的吸引力。隨著通膨趨緩，較長天期之利率應可維持穩定。此外，在美國財政擴張速度放緩、政策利率下降的環境下，或將吸引追求收益之資金流入固定收益資產。



柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller指出，目前特別股的估值尚處於合理水準，亦具備相對較高水準的指數殖利率，2026年仍具有投資優勢。此外，特別股相對於其他資產類別呈現低度相關性，並具備強勁之風險調整後回報的機會。另方面，美國銀行業仍具備健全的財務基本面，歐洲銀行業亦是如此，因此在相對較高水準的殖利率情境下，特別股仍是具有吸引力的資產之一。



柏瑞投信指出，去年特別股出現小幅淨供給增加，但整體增幅仍有限，展望2026年，隨著銀行資本水準維持高檔，企業再發行特別股的動機不高，加上銀行以外的企業融資持續轉向混合型債券，因此特別股有限的淨供給，預期將為其價格帶來支撐。



在2026年投資方向上，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，聯準會對美國經濟成長前景維持樂觀，大而美法案的稅改與支出措施，預計未來10年可提供每年約3000億美元的經濟刺激規模，並帶動中期的美國消費動能增長，因此美股仍將扮演投資組合中的重要角色。



至於近年美股漲勢獲利集中於科技龍頭的情況，可望因AI使用普及而有所改善。隨著美國企業資本支出的增加、獲利預期以及估值不斷攀升，市場亦將更嚴格的檢視獲利實際落袋的情況。雖然美國企業基本面和獲利增長速度仍佳，但可預期股市波動可能加劇，且個股表現分化的趨勢將更明顯。



此外，非投資等級債近年受惠企業體質改善與違約率低檔而表現良好，預期在企業淨利潤改善、違約率仍低的情況下，2026年展望中性偏正向。建議投資人可透過多元配置美國股債資產，以那斯達克股票為主，搭配非投資等級債，以股四債六的目標配置比例，進一步掌握科技產業成長趨勢、增加收益機會與降低市場波動的影響。



另方面，柏瑞投信投資長黃軍儒指出，2026年的日本經濟增長和股市前景持續看好，日本股市改革持續進行中，且企業的獲利展望亦仍強勁，外資也還在加碼日本的股債資產。而在日本央行上調利率政策之後，市場仍普遍樂觀看待早苗經濟學效應，並期待更多新的財政刺激政策出台，亦可透過日本多重資產，同時布局日股和日企美元債的新多頭行情。



柏瑞投信表示，市場認為目前日股走勢與2005年的小泉純一郎，與2012年安倍晉三執政的情況類似，政策核心是「負責任且積極的財政政策」，目標是透過積極的財政政策來推動經濟成長，使其成長速度超過債務成長，從而確保財政紀律並為日股帶來支撐。不過，上述投資看法仍將隨市況調整，並仍須留意全球股債市場仍有波動風險。（自立電子報2026/1/9）