柏瑞投信：策略性資產配置 掌握全球股債投資機會
【記者柯安聰台北報導】受惠於AI熱潮延續、美國聯準會(Fed)啟動降息循環以及經濟基本面展現韌性，抵銷美國對等關稅的衝擊，全球股債市2025年表現出乎預期亮眼。柏瑞投信表示，展望2026年，隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能，而債市將回歸固定收益資產的本質，可採用策略性資產配置來掌握全球多元投資機會，並聚焦特別股*、美國和日本多重資產的表現機會。
柏瑞投信指出，生成式AI已成為帶動美國經濟長期增長的新引擎，在AI浪潮、大而美法案稅改與支出措施的推波助瀾下，美國仍是2026年投資主軸之一。而在弱美元、低估值和AI效應擴散下，強勁反彈的新興股債市將再現吸引力。至於邁入經濟成長新時代的日本，可望進一步受益於非美市場的需求回升，亦是資產配置中不可或缺的一環。
大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，2026年新的世界秩序正在形成，由於美國關稅稅率大幅攀升，經濟數據尚未反映關稅帶來的預期影響，使得美國國庫券的殖利率曲線正面臨風險，未來殖利率曲線仍不確定將呈現何種型態。
美國經濟成長和通膨壓力可能令聯準會按兵不動，猶如1996年的情境，因此當前資產配置若要保持操作彈性，需要考量投資範疇、投組目標與限制以及評估市場環境與風險。在2026的投資組合規劃上，大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus提醒投資人，要先思考想要擁抱風險還是趨避風險？並觀察殖利率曲線的預測走勢、以及盤點現有投組的配置部位。
然後再因應市場動盪，主動的調配債種布局、因應利率風險變化、調整存續期間的配置。由於各類資產的特性可能不再固定不變，因此將戰略性與策略性的資產配置融入同一模型，將有助於提升投組效率。大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus說，建構2026年投資組合的思維，將從資產配置的因子進化至風險因子，也就是你願意承擔哪些風險，而非你願意持有哪些資產。
在固定收益市場展望方面，柏瑞投信表示，債券仍是多元組合的核心，並將回歸固定收益資產的本質，預期2026的指數總報酬主要來自收益(Carry)。以美國投資等級債市為例，目前已進入「票息主導回報」的階段，因利差已壓縮至多年低點。在美國經濟增長穩健，通膨壓力略見和緩，但市場不確定性仍存的環境下，資金快速輪動會促使短期波動增加，反而更加凸顯具備息收、低波動的固定收益資產之特性。
柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller表示，觀察實質利率已趨近後金融危機時期高點，進一步提升存續期的吸引力。隨著通膨趨緩，較長天期之利率應可維持穩定。此外，在美國財政擴張速度放緩、政策利率下降的環境下，或將吸引追求收益之資金流入固定收益資產。
柏瑞投資的投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller指出，目前特別股的估值尚處於合理水準，亦具備相對較高水準的指數殖利率，2026年仍具有投資優勢。此外，特別股相對於其他資產類別呈現低度相關性，並具備強勁之風險調整後回報的機會。另方面，美國銀行業仍具備健全的財務基本面，歐洲銀行業亦是如此，因此在相對較高水準的殖利率情境下，特別股仍是具有吸引力的資產之一。
柏瑞投信指出，去年特別股出現小幅淨供給增加，但整體增幅仍有限，展望2026年，隨著銀行資本水準維持高檔，企業再發行特別股的動機不高，加上銀行以外的企業融資持續轉向混合型債券，因此特別股有限的淨供給，預期將為其價格帶來支撐。
在2026年投資方向上，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，聯準會對美國經濟成長前景維持樂觀，大而美法案的稅改與支出措施，預計未來10年可提供每年約3000億美元的經濟刺激規模，並帶動中期的美國消費動能增長，因此美股仍將扮演投資組合中的重要角色。
至於近年美股漲勢獲利集中於科技龍頭的情況，可望因AI使用普及而有所改善。隨著美國企業資本支出的增加、獲利預期以及估值不斷攀升，市場亦將更嚴格的檢視獲利實際落袋的情況。雖然美國企業基本面和獲利增長速度仍佳，但可預期股市波動可能加劇，且個股表現分化的趨勢將更明顯。
此外，非投資等級債近年受惠企業體質改善與違約率低檔而表現良好，預期在企業淨利潤改善、違約率仍低的情況下，2026年展望中性偏正向。建議投資人可透過多元配置美國股債資產，以那斯達克股票為主，搭配非投資等級債，以股四債六的目標配置比例，進一步掌握科技產業成長趨勢、增加收益機會與降低市場波動的影響。
另方面，柏瑞投信投資長黃軍儒指出，2026年的日本經濟增長和股市前景持續看好，日本股市改革持續進行中，且企業的獲利展望亦仍強勁，外資也還在加碼日本的股債資產。而在日本央行上調利率政策之後，市場仍普遍樂觀看待早苗經濟學效應，並期待更多新的財政刺激政策出台，亦可透過日本多重資產，同時布局日股和日企美元債的新多頭行情。
柏瑞投信表示，市場認為目前日股走勢與2005年的小泉純一郎，與2012年安倍晉三執政的情況類似，政策核心是「負責任且積極的財政政策」，目標是透過積極的財政政策來推動經濟成長，使其成長速度超過債務成長，從而確保財政紀律並為日股帶來支撐。不過，上述投資看法仍將隨市況調整，並仍須留意全球股債市場仍有波動風險。（自立電子報2026/1/9）
其他人也在看
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 43
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 1 天前 ・ 5
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 13
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買
台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈
隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
入列黃仁勳背板名單！「伺服器機殼廠」氣勢大漲挑戰第3根 開盤14檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三收盤僅那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數更是回檔下挫近500點，台股加權指數今（8）日盤則是下跌104.89點至30,33...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
4檔記憶體股關禁閉！南亞科、力積電等6檔全摔跌停 分析師：別急著接
記憶體族群今（9）日全面重挫，DRAM雙雄華邦電（2344）以及南亞科（2408）開盤直接摜殺至跌停；截至上午9時40分，群聯（8299）、創見（2451）、旺宏（2337）和力積電一度觸及綠燈跌停。分析師表示，DRAM 族群不建議在跌停首日貿然進場，操作上宜先觀望；當出現止跌時，則優先考慮布局以 Flash 為主的相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 11
三大法人玩隔日冲？「這檔」爆量挫半根遭外資、自營商聯手下殺 網哀：就說不能買
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收盤30,360.55點，跌74.92點，跌幅0.25%，三大法人合計賣超116.04億元，觀察今日三大法人賣超個股前...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
衛星概念PCB逆勢噴！華通爆9萬張大量漲停 分析師這樣看
衛星概念PCB股華通（2313）今（9）日股價表現相當強勢，更挾帶9萬張大量在盤中飆上漲停，再度創下高價。啟發投顧分析師郭憲政指出，記憶體族群被關禁閉後資金流入題材股，華通本身雖創高，不過上檔還有機會，然短線創高不急追，若拉回至百元左右可適度留意。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
今年43萬散戶進場！台股交易人數寫史上第二高 專家：不是壞事
今年來有43萬散戶進場了！昨天台股上市櫃成交量創下史上首次破兆元紀錄，台股破3萬點、每天新增二千多億元資金從哪來？據台灣證交所資料，昨天有交易人數高達144.8萬人，超越去年11月17日締造144.1萬人紀錄，僅次於川普關稅血洗台股隔日4/8當天的152.8萬人紀錄，改寫史上次高水準，顯示股市螞蟻雄兵大舉進軍撐台股。對此，股市名師、台新投顧副總黃文清認為「高檔需有人氣撐，散戶大舉增加不是壞事」，至少撐到台積電法說會，後市是否轉折有三大關鍵。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
抽籤賺紅包！抽中環宇‑KY可望賺逾8萬元 下周還有3檔接力
新春抽籤行情開跑！環宇‑KY（4991）今（9）日啟動現金增資申購，抽中潛在獲利逾8萬元。下周一還有3檔包含大東電（1623）、億而得‑創（6423）、旅天下（6961）也將接力申購，報酬率最高上看六成，可把握新春抽籤機會。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
買錯這檔註定輸！不敗教主揭「低本益比」陷阱 散戶搶著進場全變韭菜
晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
記憶體沒有下跌的理由！這「模組廠」2025年營收站上200億大關 創歷史新高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI應用快速升級、帶動記憶體需求爆發，記憶體模組廠十銓（4967）營運動能明顯升溫。公司今（7）日公布去年12月營收36.3億，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
三大法人利多下殺？台積電翻黑元凶找到了…「這檔」也淪外資、自營商提款機 網喊安心：還好啦小跌
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今日台股加權指數收盤30,435.47點，跌140.83點，跌幅0.46%，三大法人賣超360.43億元，觀察今日三大法人賣超個股前十名，台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1