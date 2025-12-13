柏霖自爆飛英國「調整身心」 閉關一個月：回歸最純粹的狀態

柏霖12日參與「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」演出。劉耀勻攝

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」昨（12日）於北流登場，場館搖身一變成千人規模的「音樂電影院」，由金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖與U:NUS六組跨世代歌手領銜主演，以「原來我們現在還愛著」為主題，串聯22首80、90年代經典金曲，帶領歌迷穿越時空回味昔日美好。

演唱會以「愛的六個階段」為主軸，透過獨唱與一晚限定的合唱組合交錯呈現，搭配復古三層階梯式大樂池舞台與現代電子編制，營造出既懷舊又前衛的視聽氛圍，全長超過120分鐘宛如一部90年代愛情大片，讓現場觀眾一首接一首陷入回憶殺。

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」12日在北流登場。劉耀勻攝

跨世代夢幻配對成最大亮點

本場演出最大驚喜，莫過於多組「只此一晚」的限定共演。金智娟首度攜手新生代男團U:NUS，合唱當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲〈開心女孩〉，前輩溫柔帶唱、後輩青春爆發，撞出滿滿活力；戴愛玲與畢書盡（Bii）合唱〈志明與春嬌〉，鐵肺女王對上溫柔男聲，成為全場最驚喜的對唱之一。

柏霖更被封為「合唱MVP」，一晚連續搭檔戴愛玲、Bii與U:NUS，翻唱〈選擇〉、〈思念是一種病〉、〈一場遊戲一場夢〉，展現百搭聲線。他透露為了完美詮釋90年代情感，特地飛往英國閉關一個月調整身心狀態，「希望用最純粹的狀態，把那個年代的真實情感唱出來。」

金智娟唯一唱自己歌 全場瞬間回到90年代

出道44年的金智娟，一開口演唱〈飄洋過海來看你〉便掀起全場最強回憶殺，也是當晚唯一演唱自己作品的歌手，意義非凡。她同時挑戰齊豫高難度金曲〈你是我所有的回憶〉，直言是歌唱生涯的一大挑戰，「喜歡和適合是兩回事，所以特別勤奮練唱」。

首次挑戰90年代金曲的U:NUS，以穩健台風與滿滿青春能量征服全場，除了與金智娟合唱，也帶來〈對面的女孩看過來〉、〈不是每個戀曲都有美好回憶〉等經典，成功拉近世代距離。團員更笑說自己是「老靈魂」，失戀時還會聽黃品源〈你怎麼捨得我難過〉。

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」12日在北流登場。劉耀勻攝

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」12日在北流登場。劉耀勻攝

歌手私房回憶全公開

戴愛玲為選歌特地跑KTV練唱，還分享學生時期唱李玟〈往日情〉參賽的珍貴回憶；Bii則把〈志明與春嬌〉視為人生重要里程碑，「那是我第一次站上小巨蛋、第一次唱台語歌」。黃偉晉則挑戰多年不敢碰的〈陰天〉，笑稱是需要「心智年齡夠成熟」才能駕馭的作品。

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」12日在北流登場。劉耀勻攝



