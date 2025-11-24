柏鴻輝：普發全民安全指引 提升國家韌性

記者陳彥陵／臺北報導

國防部副部長柏鴻輝昨日表示，新版全民國防手冊日前公布並進行家戶普發作業，除能提升國家韌性及降低資訊落差，也能有效與國際民主國家接軌；內容可讀性高，並涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境，也獲美聯社等國際媒體好評與肯定，展現我國提升全社會防衛韌性的成果。

柏副部長昨日赴立法院內政委員會實施「普發新版臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專案報告，針對安全指引普發目的、規劃及政策效益評估進行說明，並備質詢。

紙本普發1100萬本

柏副部長表示，國防部於今年9月16日發布新版全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，並採紙本普發方式，總計印製1100萬本，將於明年1月5日前完成發放。

政策效益方面，柏副部長說，手冊內容涵蓋戰爭、天然災害、各類危機情境處置流程，並清楚列出應急物資、避難方式及自救互救觀念，期望逐步培養全民自助、互助及家庭應變能力，進一步提升社會韌性與凝聚力。

美、英、德、芬蘭等國皆表支持

另考量數位資訊落差，柏副部長指出，普發紙本能讓所有民眾取得防災資訊，不受電力及網路限制，有助偏鄉、高齡族群獲得即時資訊，確保在真正危機發生時，每個人都能掌握正確應變資訊，並依指引採取相關行動。

柏副部長表示，此次普發也受到國際媒體正面肯定，包含路透社報導指出，手冊內容務實不煽動恐慌，有助民眾做好防災準備；美聯社則認為內容可讀性高，涵蓋從天然災害到敵對威脅的多元情境，是提升民眾自救能力的重要工具；英國、美國、德國、芬蘭等多國駐臺外館，也都公開表態支持。

柏副部長強調，在國安會與行政院指導下，充分準備可強化對國人生命與財產安全的保障，因此，普發安全指引是長期且必要的公共投資，以提升全民國防安全及防災意識與準備；未來國防部將持續廣納意見，作為修訂參考，如錯假訊息及認知作戰等指引，進一步提升國家安全與全社會防衛韌性。

柏副部長出席立法院內政委員會進行專案報告，並在會前合影。（記者陳彥陵攝）