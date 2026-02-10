「某位立委」涉詐領助理費案！檢調兵分30路搜索，約談高金素梅等18人

台北地檢署2026年2月10日對外發布新聞稿指出，今天清晨是根據調查局國安站報請指揮偵辦某位立委涉詐領助理費等案，北檢是依違反貪污治罪條例等罪嫌指揮國安站搜索30處及約談該立委及助理等18人。檢方雖然上午已對立委高金素梅的住處及辦公室出手，但仍未指出新聞稿的某位立委就是高金素梅。

北檢新聞稿指出，「某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共 30 處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共 18 人到案說明」目前持續調查釐清中。



更多風傳媒報導

