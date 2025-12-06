某大樓高處「砸落1冰箱」墜中庭！台中男搞事又嗆管理員：小心沒工作

記者林意筑／台中報導

台中市北區某社區大樓驚傳冰箱墜落事件！昨（5）日晚間，該社區大樓住戶因不明原因將冰箱從高處掉落至中庭，社區委員及管理員上前詢問狀況時，竟被反嗆「小心沒工作」，事後社區委員通報警方到場處理後才讓雙方冷靜下來，所幸冰箱掉落中庭時未造成人員傷亡，否則後果不堪設想。

雙方口角越演越烈引發其他住戶關注。（圖／民眾提供）

據了解，昨日深夜北區某社區大樓突然有座冰箱墜落發出巨響，引發社區住戶及管理員關注，經管理員上前詢問關心卻遭反嗆，雙方在中庭大聲爭執，期間男住戶大嗆「小心沒工作」，且直指「是陽台施工不良，連圍牆都沒有，東西掉了才在那邊吵，還敢兇我」，隨後又有另名疑似社區委員者出言要求男子「惦惦（台語）」，男子母親見狀也開砲「不要罵我兒子啦！幹什麼」。

冰箱掉落中庭時未造成人員傷亡，否則後果不堪設想。（圖／民眾提供）

轄區警方獲報後前往，到場時雙方已無爭吵情形，也未提告，初步了解，該住戶當時疑似在陽台擦拭冰箱，卻不小心把冰箱外推導致掉落，母子兩下樓撿拾時遇上社區管理員，雙方口角越演越烈引發其他住戶關注。

該社區管理員也說明，本事件純屬意外，由於該住戶將小冰箱放置在陽台，且為了墊高冰箱，因此將其放置在櫥櫃上，導致冰箱高度超出陽台圍欄，晚間擦拭冰箱時不慎將冰箱推落，後續將進一步處置，同時積極教育住戶，並溝通陽台物品擺放問題。

