柑城橋接土城園區 通車惹議

新北市柑城橋接往土城產業園區的道路無法連通，新北市新工處預計動工開放，但土城產業園區協進會指市府曾經承諾不會在廠商反對下貿然通車，新工處反指從未主張「立即開放大量車流」，呼籲接受科學化、分階段的交通管理方案。新北市議員蘇泓欽批評，民眾進出入都冒著生命危險，道路是既成道路，本就必須供公眾通行。

協進會主張市府應該完成3項配套措施，包含提出完整「交通影響評估報告」、進行「大安圳加蓋供車行」並以試辦機車通行為要。強調中山路屬經濟部產業園區管理局管轄，並非市府轄管一般市區道路，園管局應尊重廠協會意見才合理，強調市府曾承諾在廠方反對下不會貿然通車，如今市府對承諾視若無物。

新北市交通局回應，已完成土城產業園區中山路交通改善初步評估，包括中山路改善方案與大安圳加蓋後的交通分析，惟尚涉及水利與工程施作等細部議題，後續將透過跨局處會議進一步討論，待確定具體方向後，會再向園區說明最新進展。

新北市新工處表示，市府基於公共利益、區域交通平衡與工業區永續發展的考量，採取分階段通車模式，兼顧交通安全與工業區營運，強調市府未主張「立即開放大量車流」進入工業區，將優先開放機車通行，其後再配合交通監測，研議調整通行車種。

新工處說明，工業區居民目前因道路未銜接而須繞行小巷，道路狹窄、會車不易，亦承受噪音、震動與安全疑慮，市府有義務改善，同意展開研議大安圳加蓋工程的可行性、工業區內外交通路網改善配套等，呼籲協進會接受科學化、分階段的交通管理方案。

無黨籍議員蘇泓欽指出，擺接堡路進出路都只有1車道寬，大貨車若要進出產業園區還要先切機車專用道再鑽小巷，大家都冒著生命危險，而很多既成道路都是私地，依法就是必須供公眾通行，無需徵收，但可以拿去做容積獎勵。