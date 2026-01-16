柑橘果肉上的白絲其實超營養

柑橘季一到，整個家裡都會散出酸酸甜甜香氣，是冬天最受歡迎的水果之一，但發現很多人吃柑橘時，都會把果肉上的白絲剝得超乾淨，覺得影響口感，其實那些白絲超營養～吃下去還更能保護身體，今天就帶大家一次看懂柑橘營養、好處＋白絲的營養價值。

柑橘營養檔案：（每100g的柑橘含量計算） 熱量 38kcal 膳食纖維 1.5g 碳水化合物 10g β-胡蘿蔔素 343μg 葉酸 8.2μg 維生素A 571I.U. 維生素C 25.5mg 鉀 74mg 鎂 8mg 柑橘的營養密度真的很不錯，尤其在冬天想補充保護力或增加纖維量，吃一顆橘子剛剛好又無負擔。

柑橘好處知多少： 保護心血管 富含柑橘多酚 能幫助降低體內發炎反應 也能維持血管彈性與順暢度 對常吃外食或油膩餐點的人來說非常加分 是日常心臟保養的小幫手

提升孕期營養 柑橘裡的葉酸能協助紅血球生成 也能幫助減少疲累感 對孕媽咪來說是每天都不能忽略的基礎營養

幫助排便順暢 天然膳食纖維能刺激腸胃蠕動 讓糞便更柔軟更好排出 很適合久坐族、外食族或排便不順的人 吃完隔天肚子會更輕鬆

增強保護力 維生素C對免疫細胞運作非常重要 能提升身體的防禦能力 也能幫助降低壓力造成的負擔

消除疲勞 維生素B群參與能量代謝 能讓你恢復活力 找回身體的運作效率 無論是熬夜、壓力大或精神不濟 吃顆柑橘都是溫和又天然的補充方式

保護眼睛、皮膚 β-胡蘿蔔素能維持視覺功能 也能保護皮膚與黏膜的完整性 對長時間盯螢幕的人來說非常重要 讓雙眼和肌膚都有更好的基礎保護

消水腫、控血壓 鉀能幫助排出多餘鈉離子 對於容易水腫的人很適合 也能協助維持正常血壓

保護呼吸道 維生素C與鉀能降低呼吸道發炎機率 也讓氣管維持較好的舒適度

果肉上的白絲別剝掉！ 很多人吃橘子都會把白白的絲拔得超乾淨 但這些白絲其實是營養寶藏 也叫「橘絡」或「白絡」 富含橙皮苷 抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓 對心血管保護超級有幫助 豐富膳食纖維 增加飽足感、延緩血糖上升 也能幫助排便

白絲吃下去，真的更健康，所以以後吃橘子，不要再拔絲啦～搭配一起吃更好！

營養師小提醒： 建議每天吃1顆橘子就剛剛好，一天最多2顆，適量攝取最安心，但因為柑橘含鉀、含糖量偏高，高血糖、腎臟病、控醣族要特別注意份量，另外提醒～選橘子建議挑果形飽滿、色澤均勻、拿起來有重量感的，果肉成熟度會更好，甜度與多汁度也更理想。

冬天就是柑橘的季節，不妨多吃當季水果，補營養又省荷包，也祝大家大吉大利，一整年都旺旺。

