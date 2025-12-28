柑橘網狀橘絡 有助預防動脈硬化

整顆柑橘皆是寶，除了果肉、一絲一絲的橘絡，果皮的檸檬烯具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果。本報資料照片

冬季盛產柑橘類水果，金黃果肉富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等維生素與礦物質，以及可抗氧化、抗發炎的類黃酮素等植化素。長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖說，柑橘類水果包含橘子、柳丁、檸檬、柚子，其維生素C可以幫助鐵質吸收，吃一顆拳頭大小的柑橘類水果，就能補充超過一天所需四分之一的維生素C。

整顆柑橘皆是寶，果肉含維生素C，是人體必需的水溶性維生素，能幫助膠原蛋白生成，對皮膚有益。果皮內白色網狀細絲的「橘絡」，則含有膳食纖維、類黃酮素，連果肉一起吃，有助血管軟化，能有效預防動脈硬化。徐佳靖說，別再把一絲一絲的白白橘絡剝掉了，雖然苦澀無味，卻是強化血管的好食材。

柑橘類的果皮，其檸檬烯成分具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果；橘皮需經過加工成為「陳皮」，是常見的中藥材之一。徐佳靖建議，烤橘子是冬天常見的吃法，加熱後能把寒性的橘子轉為溫性，若要連皮帶肉吃，一定要先洗淨橘子，注意適量，別吃超過一顆。

台灣柑橘類品種多，常見的柑橘類包含椪柑、柳橙、茂谷柑跟桶柑等，一年四季幾乎都可以吃到，產季集中在每年10月到隔年的2月。

橘子產季長，是農曆新年不可或缺的應景水果，徐佳靖提醒，不論口感酸或甜，碳水化合物的量都是一樣，糖尿病患者可能會誤以為「不甜」而多吃，但一天吃2顆是上限，一旦攝取過量會影響血糖，還有些人會把柑橘類打成果汁，短時間也會使血糖快速升高，必須注意。不論一般人或慢性病患者，都應優先吃原型水果。

