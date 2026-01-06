柑橘選購指南！農業部教你「1招」看懂3大品種

常見的桶柑皮是橙紅色的，甜味明顯。圖：截自農業部臉書

每到寒冷冬天，酸甜多汁的柑橘是民眾過冬的最佳水果，但台灣柑橘種類眾多，不同品種的風味與特性其實大有不同。農業部粉專近日就分享台灣3種常見的柑橘品種，只要掌握各品種的特徵，就能挑選到最適合自己的口味。

椪柑蒂頭處有明顯突起，甜中帶酸的獨特比例非常涮嘴。圖：截自農業部臉書

農業部說明，常見的桶柑皮是橙紅色的，甜味明顯，而且皮用手就能輕鬆剝開；而椪柑蒂頭處有明顯突起，外皮顏色跨度大，從青綠、黃綠到橘黃色皆有，其甜中帶酸的獨特比例非常涮嘴。

茂谷柑皮薄且肉質細緻。圖：截自農業部臉書

農業部也提到，至於由寬皮柑與甜橙雜交而來的茂谷柑，則是皮薄且肉質細緻。民眾下次選購時，不妨留意皮色與外型，挑選心中最對味的品種。

