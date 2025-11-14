柒氛室內樂團重溫雋永旋律 永成戲院經典登場

柒氛室內樂團《經典國台語老歌音樂會》全新編曲與絲竹室內樂的多元方式演出。（新營文化中心提供）

記者翁聖權／鹽水報導

柒氛室內樂團十一月十五日（星期六）下午兩點半，將在鹽水永成戲院舉辦《經典國台語老歌音樂會》，這場音樂會將透過全新編曲與絲竹樂器的細膩演繹，重現台灣社會數十載的流年歲月，邀請市民在秋高氣爽的午後，共同找尋記憶深處的旋律。

新營文化中心指出，這次音樂會特別挑選多首耳熟能詳的國、台語經典老歌，以絲竹樂團新編演繹，帶領觀眾重溫跨世代的動人旋律從〈不了情〉、〈鳳陽花鼓〉等耳熟能詳的經典國語歌，到〈安平追想曲〉、〈淡水暮色〉具在地情懷的旋律台語老歌，透過樂團細緻的改編與演繹，再度喚醒觀眾心底深藏的情感與時代印記。

這場《經典國台語老歌音樂會》特別邀請國內極具代表性的歌唱家之一吳萍康演出，將結合西洋美聲、通俗歌曲與三０年代上海老歌的古典唱腔，兼具藝術質感、親切魅力與行腔講究，形成獨樹一幟的演出風格，並能在中西語言與歌唱之間自由切換，是國內少見的跨領域演唱家。

文化局表示，這場音樂會免費入場，透過柒氛室內樂團的多元藝文活動，讓永成戲院不只是舊時光的見證，也成為承載在地人情與藝術記憶的文化場域，歡迎喜愛音樂的朋友踴躍參與。