染性病可能無症狀！梅毒免費匿名快篩將上路，疾管署提醒安全3招

淋病、梅毒、愛滋病毒感染是常見性傳染病。疾管署表示，截至2025年11月底，淋病及愛滋病毒感染者數量呈現下降趨勢，但梅毒病例卻不減反增。為什麼年輕梅毒感染者增加？在早期篩檢上有什麼新措施？

根據疾管署統計，截至2025年11月30日全國性傳染病病例數，淋病感染為5,873例、愛滋病毒感染為810例，與去年同期相比，減少幅度逾12％。反觀梅毒和去年同期相比微幅上升2％，其中15～24歲青年族群確診人數較為顯著，暴增9％。

梅毒潛伏期可達20年，沒症狀不等於「沒毒」

梅毒是梅毒螺旋菌入侵人體所導致的疾病，屬於全身性慢性傳染病，潛伏期為10～90天不等，一般約為21天。據疾管署資料，該疾病好發年齡為25～34歲，男性感染患者數普遍高於女性，男女比約為8：1。

廣告 廣告

梅毒主要會透過性交及其他性行為、血液傳染及母子垂直傳染等方式感染。梅毒的病原體多半會從皮膚或黏膜的破損處入侵，一般人接觸到患者體液分泌物時，即可能受到感染，例如：精液、陰道分泌物，或經由患者的傷口接觸血液。

梅毒症狀複雜、變異度大，主要可分為早期及晚期，界線以1年作為區分。早期梅毒通常包括1期梅毒、2期梅毒及早期潛伏性梅毒，晚期梅毒通常包括3期梅毒及晚期潛伏性梅毒。

1. 早期梅毒：傳染性強，感染後接觸到病原體的皮膚會出現「無痛性潰瘍」及「硬性下疳」，常見部位以男性陰莖及女性陰道為主，此為1期梅毒。 若早期梅毒沒有經過治療，數週後硬性下疳會癒合消失，但一般會出現頭痛、倦怠、發燒、噁心、體重減輕及肌肉關節疼痛等症狀。出現全身性症狀後，患者身上會出現會輕微脫屑、如紅豆般大小的疹子，或灰白色一小圓塊的扁平濕疣，可能合併無痛全身淋巴結腫大，此為2期梅毒。

2. 潛伏性梅毒：經過早期梅毒階段的患者會進入「完全無臨床症狀期」，時間可從數月至20年不等。早期潛伏性梅毒的患者，雖無臨床症狀，但體內仍存有梅毒螺旋菌潛伏。感染後超過1年，部分患者可能會發展出晚期潛伏性梅毒。若病原體侵犯神經系統，則可能發展為神經性梅毒，進而產生頭痛、嘔吐、視神經乳頭水腫（Papilledema）等症狀，也可能會再度出現皮疹。

3. 晚期梅毒：通常出現在感染後3～7年左右，雖傳染性較弱，但可能因「心臟血管性梅毒」出現主動脈炎、動脈瘤等疾病，也可能因「神經性梅毒」引起腦部或周邊神經病變，嚴重可能全身癱瘓，此為3期梅毒，但並非所有患者都會進入這個階段。

年輕族群梅毒感染率增9％，3大原因曝光

疾管署公布，2025年梅毒感染病例較去年同期略升2%，其中又以15～24歲年輕族群增加幅度最明顯，截至11月底新增1,722例，較去年同期上升9%。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，15～24歲青少年及青年族群染梅毒人數增加，與「感染初期無症狀佔比高」、「各期別症狀會產生不同變化」等因素有關。此外，年輕族群的醫療可近性較低，染病後難以盡快診斷及治療，也是導致感染人數增加的原因之一。

詹珮君表示， 淋病與梅毒皆屬青黴素等抗生素可治療的疾病，但如果延誤治療時間，容易造成生殖器官組織長期發炎、沾黏，或泌尿道結構改變，極可能導致女性不孕及腹痛，男性排尿不順等困擾。

為避免梅毒感染引發的健康疑慮，她呼籲青少年只要有過不安全的性行為，就應該主動至性病諮詢醫院就診，或使用匿名篩檢服務。

2026新制！24歲以下族群可免費梅毒快篩

疾管署自2025年7月1日起開始實施性傳染病匿名篩檢服務，由14間醫院提供1對1諮詢。截至11月，已有1,455人次使用過該服務，2,157人次完成梅毒快速篩檢。初篩陽性率為2％，有42名梅毒陽性者接受轉介就醫，其中14人為舊案。

疾管署副署長林明誠指出，在積極向年輕族群推動匿名篩檢服務外，校園端也持續進行性教育宣導。

2026年起，疾管署除提供104間醫療院所、4萬人次匿名愛滋篩檢，也預計提供24歲以下年輕族群及學生「免費梅毒快速篩檢」。執行醫療院所從原本的18間，增加至79間，預估可供1萬人次進行篩檢，檢測完30分鐘內即可獲得結果。若初步篩檢為陽性，也將補助當次就醫掛號費及部分負擔，盼有助於早期診斷、早期治療。

性傳染病匿名諮詢服務醫院一覽表

縣市別 醫院名稱 地址 電話 台北市 台北市立聯合醫院昆明院區 台北市萬華區昆明街100號 02-2390-3739轉1331

0979-306-875 台北市 台北榮民總醫院 台北市北投區石牌路二段201號 02-2875-1997 台北市 台灣大學醫學院附設醫院 台北市中正區中山南路7號 0978-195-151 桃園市 衛生福利部桃園醫院 桃園市桃園區中山路1492號 03-369-9721轉3255 新竹市 新竹馬偕紀念醫院 新竹市東區光復路二段690號 03-611-9595轉2936

0965-525-768 台中市 台中榮民總醫院 台中市西屯區台灣大道四段1650號 04-2359-2525轉82362

0975-351-221 台中市 中山醫學大學附設醫院 台中市南區建國北路一段110號 04-2473-9595轉38911 台南市 國立成功大學醫學院附設醫院 台南市北區勝利路138號 06-235-3535轉4100

0910-279-225 台南市 奇美醫院 台南市永康區中華路901號 06-281-2811轉53689

0911-787-672 高雄市 高雄榮民總醫院 高雄市左營區大中一路386號 07-346-8299 高雄市 高醫附設中和紀念醫院 高雄市三民區自由一路100號 07-321-4227

0965-076-209

0981-989-905 高雄市 高雄市立民生醫院 高雄市苓雅區凱旋二路134號 07-751-1131轉4091或7010

0972-815-069 高雄市 高醫附設岡山醫院 高雄市岡山區捷安路8號 07-626-1000轉8531

0903-553-030 花蓮縣 台北榮民總醫院玉里分院 花蓮縣玉里鎮新興街91號 03-8883141轉1103

資料來源 / 疾管署提供

遠離梅毒，安全性行為3招不可少

預防勝於治療，避免感染梅毒最有效的方法，就是落實安全的性行為，包括：

1. 性行為全程正確使用保險套。

2. 必要時使用水性潤滑液，避免反覆磨擦導致皮膚或黏膜損傷。

3. 定期篩檢。

同時，為降低伴侶之間反覆交互感染的「乒乓球式傳染」機率，林明誠建議應可參考愛滋防治所使用的「伴侶服務」，即可在保護隱私的情況下，提供性病感染者及其伴侶社群風險告知、性病篩檢、轉介就醫等服務，降低疾病傳播風險

「免費梅毒快速篩檢」檢測完30分鐘內，即可獲得結果。圖片來源 / 疾管署提供

延伸閱讀：

長照3.0上路！出院後怎麼接復健？復健病房、中介專區補上「返家前180天」

不流汗也能瘦！做對一件事，22秒啟動燃脂機制，內臟脂肪狂減13％

早期失智也能快篩？醫公開「1分鐘簡易測驗」

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章