染性病可能無症狀！梅毒免費匿名快篩將上路，疾管署提醒安全3招
淋病、梅毒、愛滋病毒感染是常見性傳染病。疾管署表示，截至2025年11月底，淋病及愛滋病毒感染者數量呈現下降趨勢，但梅毒病例卻不減反增。為什麼年輕梅毒感染者增加？在早期篩檢上有什麼新措施？
根據疾管署統計，截至2025年11月30日全國性傳染病病例數，淋病感染為5,873例、愛滋病毒感染為810例，與去年同期相比，減少幅度逾12％。反觀梅毒和去年同期相比微幅上升2％，其中15～24歲青年族群確診人數較為顯著，暴增9％。
梅毒潛伏期可達20年，沒症狀不等於「沒毒」
梅毒是梅毒螺旋菌入侵人體所導致的疾病，屬於全身性慢性傳染病，潛伏期為10～90天不等，一般約為21天。據疾管署資料，該疾病好發年齡為25～34歲，男性感染患者數普遍高於女性，男女比約為8：1。
梅毒主要會透過性交及其他性行為、血液傳染及母子垂直傳染等方式感染。梅毒的病原體多半會從皮膚或黏膜的破損處入侵，一般人接觸到患者體液分泌物時，即可能受到感染，例如：精液、陰道分泌物，或經由患者的傷口接觸血液。
梅毒症狀複雜、變異度大，主要可分為早期及晚期，界線以1年作為區分。早期梅毒通常包括1期梅毒、2期梅毒及早期潛伏性梅毒，晚期梅毒通常包括3期梅毒及晚期潛伏性梅毒。
1. 早期梅毒：傳染性強，感染後接觸到病原體的皮膚會出現「無痛性潰瘍」及「硬性下疳」，常見部位以男性陰莖及女性陰道為主，此為1期梅毒。 若早期梅毒沒有經過治療，數週後硬性下疳會癒合消失，但一般會出現頭痛、倦怠、發燒、噁心、體重減輕及肌肉關節疼痛等症狀。出現全身性症狀後，患者身上會出現會輕微脫屑、如紅豆般大小的疹子，或灰白色一小圓塊的扁平濕疣，可能合併無痛全身淋巴結腫大，此為2期梅毒。
2. 潛伏性梅毒：經過早期梅毒階段的患者會進入「完全無臨床症狀期」，時間可從數月至20年不等。早期潛伏性梅毒的患者，雖無臨床症狀，但體內仍存有梅毒螺旋菌潛伏。感染後超過1年，部分患者可能會發展出晚期潛伏性梅毒。若病原體侵犯神經系統，則可能發展為神經性梅毒，進而產生頭痛、嘔吐、視神經乳頭水腫（Papilledema）等症狀，也可能會再度出現皮疹。
3. 晚期梅毒：通常出現在感染後3～7年左右，雖傳染性較弱，但可能因「心臟血管性梅毒」出現主動脈炎、動脈瘤等疾病，也可能因「神經性梅毒」引起腦部或周邊神經病變，嚴重可能全身癱瘓，此為3期梅毒，但並非所有患者都會進入這個階段。
年輕族群梅毒感染率增9％，3大原因曝光
疾管署公布，2025年梅毒感染病例較去年同期略升2%，其中又以15～24歲年輕族群增加幅度最明顯，截至11月底新增1,722例，較去年同期上升9%。
疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，15～24歲青少年及青年族群染梅毒人數增加，與「感染初期無症狀佔比高」、「各期別症狀會產生不同變化」等因素有關。此外，年輕族群的醫療可近性較低，染病後難以盡快診斷及治療，也是導致感染人數增加的原因之一。
詹珮君表示， 淋病與梅毒皆屬青黴素等抗生素可治療的疾病，但如果延誤治療時間，容易造成生殖器官組織長期發炎、沾黏，或泌尿道結構改變，極可能導致女性不孕及腹痛，男性排尿不順等困擾。
為避免梅毒感染引發的健康疑慮，她呼籲青少年只要有過不安全的性行為，就應該主動至性病諮詢醫院就診，或使用匿名篩檢服務。
2026新制！24歲以下族群可免費梅毒快篩
疾管署自2025年7月1日起開始實施性傳染病匿名篩檢服務，由14間醫院提供1對1諮詢。截至11月，已有1,455人次使用過該服務，2,157人次完成梅毒快速篩檢。初篩陽性率為2％，有42名梅毒陽性者接受轉介就醫，其中14人為舊案。
疾管署副署長林明誠指出，在積極向年輕族群推動匿名篩檢服務外，校園端也持續進行性教育宣導。
2026年起，疾管署除提供104間醫療院所、4萬人次匿名愛滋篩檢，也預計提供24歲以下年輕族群及學生「免費梅毒快速篩檢」。執行醫療院所從原本的18間，增加至79間，預估可供1萬人次進行篩檢，檢測完30分鐘內即可獲得結果。若初步篩檢為陽性，也將補助當次就醫掛號費及部分負擔，盼有助於早期診斷、早期治療。
性傳染病匿名諮詢服務醫院一覽表
縣市別
醫院名稱
地址
電話
台北市
台北市立聯合醫院昆明院區
台北市萬華區昆明街100號
02-2390-3739轉1331
台北市
台北榮民總醫院
台北市北投區石牌路二段201號
02-2875-1997
台北市
台灣大學醫學院附設醫院
台北市中正區中山南路7號
0978-195-151
桃園市
衛生福利部桃園醫院
桃園市桃園區中山路1492號
03-369-9721轉3255
新竹市
新竹馬偕紀念醫院
新竹市東區光復路二段690號
03-611-9595轉2936
台中市
台中榮民總醫院
台中市西屯區台灣大道四段1650號
04-2359-2525轉82362
台中市
中山醫學大學附設醫院
台中市南區建國北路一段110號
04-2473-9595轉38911
台南市
國立成功大學醫學院附設醫院
台南市北區勝利路138號
06-235-3535轉4100
台南市
奇美醫院
台南市永康區中華路901號
06-281-2811轉53689
高雄市
高雄榮民總醫院
高雄市左營區大中一路386號
07-346-8299
高雄市
高醫附設中和紀念醫院
高雄市三民區自由一路100號
07-321-4227
高雄市
高雄市立民生醫院
高雄市苓雅區凱旋二路134號
07-751-1131轉4091或7010
高雄市
高醫附設岡山醫院
高雄市岡山區捷安路8號
07-626-1000轉8531
花蓮縣
台北榮民總醫院玉里分院
花蓮縣玉里鎮新興街91號
03-8883141轉1103
資料來源 / 疾管署提供
遠離梅毒，安全性行為3招不可少
預防勝於治療，避免感染梅毒最有效的方法，就是落實安全的性行為，包括：
1. 性行為全程正確使用保險套。
2. 必要時使用水性潤滑液，避免反覆磨擦導致皮膚或黏膜損傷。
3. 定期篩檢。
同時，為降低伴侶之間反覆交互感染的「乒乓球式傳染」機率，林明誠建議應可參考愛滋防治所使用的「伴侶服務」，即可在保護隱私的情況下，提供性病感染者及其伴侶社群風險告知、性病篩檢、轉介就醫等服務，降低疾病傳播風險
延伸閱讀：
長照3.0上路！出院後怎麼接復健？復健病房、中介專區補上「返家前180天」
不流汗也能瘦！做對一件事，22秒啟動燃脂機制，內臟脂肪狂減13％
其他人也在看
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 歲末年終，各種聚餐尾牙，如果你是一喝酒就臉紅的人，千萬要小心！根據國內統計，台灣有接近一半（49%）國人有東亞人特有的遺傳性疾病「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，比率全世界第一高，往往「半瓶啤酒就臉紅心跳」，而這樣的話題近日也登上《紐約時報》，以「亞洲臉紅症（Asian glow）」為題，提醒這種現象並非單純的不勝酒力，...匯流新聞網 ・ 14 小時前 ・ 9
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 1 天前 ・ 3
早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液
不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
甲狀腺結節≠良性！她健檢揪出甲狀腺癌，沒家族史也得！醫：結節出現「這些狀況」速就醫
1位28歲女性，無任何慢性疾病亦無癌症家族史，因健康檢查時發現甲狀腺結節，於是前往臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科複查，於門診就醫時，病人抽血報告正常，超音波顯示右側甲狀腺有1個低回音、邊緣不規則且合併鈣化、大小約1.4公分的結節。因疑似惡性腫瘤，因此安排甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告顯示高度疑似甲狀腺乳突癌，轉介至中興院區外科評估手術，病人後續接受了甲狀腺切除術，確認為甲狀腺乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma），目前持續門診追蹤中。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子
[NOWnews今日新聞]44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalkerShow》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14顆卵子在基因檢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物
迎來2026年，相信很多人都對自己立下了新的期許，也有不少人都希望在未來新的一年的生活方式能夠更健康。初日診所減重專科醫師陳威龍日前就特別指出了自己從來不吃的8種食物，也許大家可以減少這8種食物的攝取，讓自己新的一年能夠健康起來！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
川普自爆長服「高劑量阿斯匹靈」通血路 醫示警「別學」教5招自然護心
美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒專訪，自曝長達 25 年來，每天服用高達 325mg 的「高劑量阿斯匹靈」來維持血液稀釋，引發醫學界關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
預防癌症不只戒糖！醫示警：別讓細胞走上「高糖解」之路
預防癌症的關鍵不在於戒糖，而是避免讓細胞長期處於「高糖解」的代謝狀態。一項發表於《International Journal of Molecular Sciences》的綜論說明，癌細胞的高糖解現象與瓦堡效應，揭示癌細胞嗜糖的真正原因。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
慢性發炎恐致瘦不下來！營養師：90%民眾都有這問題
肥胖是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，也是許多人減重失敗的主因。營養師李婉萍表示，約90%的人都有慢性發炎問題，並提供7項自我檢測指標供民眾參考。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 5 天前 ・ 6
【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！
養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！罹癌院長花費千萬的實證！5招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！蔡松彥院長於 2014 年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 1
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
心肌梗塞非膽固醇惹禍！醫揭「慢性發炎」才是關鍵
台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，冠狀動脈疾病已不再被視為單純「血管被膽固醇塞住」的問題，慢性低度發炎才是從血管內皮功能失調到心肌梗塞的關鍵起點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
40歲後開始代謝差、容易胖？中醫提醒「養好肝」是關鍵，從每天5件事開始找回健康
過了40歲，總覺得代謝差、容易胖，健康檢查開始出現紅字，逐漸逼近的更年期，也令人感到焦慮且不適？別擔心，只要養好肝，就會有幫助喔！姊妹淘 ・ 15 小時前 ・ 1