染毒入歧途！桃園毒蟲闖警大土地公廟「偷香油錢」遭逮

[Newtalk新聞] 竊盜慣犯！桃園市一名男子長期染毒，在桃園、八德、龜山及蘆竹等地犯下多起竊盜案件，近日又擅闖中央警察大學內土地公廟竊取「香油錢」，遭警衛人員逮捕。警方向檢方聲請預防性羈押獲准。

據了解，59歲游姓男子原從事油漆工作，卻因吸食毒品而誤入歧途，曾因毒駕遭桃園分局依公共危險罪送辦並查扣車輛。未料近期又專挑未拔鑰匙的自小貨車及機車行竊，並多次竊取電線、鐵器等物品轉售至資源回收場變現，不法所得皆用於生活開銷及購買毒品。

由於游嫌居無定所且未使用手機，行蹤難以掌握，犯罪範圍又橫跨多個警政轄區，警方雖多次組成專案小組追緝，始終未能成功查緝。

日前，游嫌騎乘贓車前往中央警察大學，利用過去曾在校內施作油漆工程時留下的舊通行證，成功蒙混進入校園，竊取校內土地公廟的香油錢箱。不料準備離校時，香油錢箱不慎掉落地面發出巨大聲響，引起警衛注意，當場將其制伏並通報警方。龜山分局坪頂派出所員警獲報到場，將游嫌帶回偵辦，並起出贓款新台幣2萬5000元。

龜山分局隨後整合游嫌竊盜事證，建請桃園地方檢察署聲請預防性羈押，經法院裁定准許。

